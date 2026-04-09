MOMOが新作ホイール2製品を発売、『コンペティツィオーネ』と『リベンジ 2.0』が4月21日より販売開始

MOMO製カーパーツの総販売元・レアーズは、イタリア・MOMOブランドの新作ホイール2製品を4月21日から発売する。今回発売されるのは『COMPETIZIONE（コンペティツィオーネ）』と『REVENGE 2.0（リベンジ2.0）』の2モデルだ。

【画像】MOMO『コンペティツィオーネ』と『リベンジ 2.0』

コンペティツィオーネは、「競争」を意味するイタリア語をモデル名に冠した7本スプリットスポークデザインのホイールだ。カラーはスーパーグロッシーブラックポリッシュの1色展開。サイズは17～20インチで、価格は17インチが1本5万9400円、18インチが6万8200円、19インチが7万9200円（いずれも税込）。20インチは今夏入荷予定（価格未定）。

MOMO コンペティツィオーネ 装着イメージ

全サイズがJWL規格（車検対応）、TPMS（空気圧センサー）、ランフラットタイヤに対応する。BMW・メルセデスベンツ・アウディ・フォルクスワーゲン・ミニ・テスラ・プジョー・ボルボなど幅広い車種への装着を想定している。

もう一方のリベンジ2.0は、MOMOの定番モデル「REVENGE」を刷新した8本スプリットスポークデザインのホイールだ。低圧鋳造製法を採用し、強度と軽量性を両立させている。カラーはマットブラックで、センターキャップに赤いラインが入るのが特徴だ。サイズは17～20インチで、価格は17インチが1本5万2800円、18インチが6万1600円（税込）。19・20インチは今夏入荷予定。

MOMO リベンジ2.0 装着イメージ

こちらも全サイズがJWL規格・TPMS・ランフラットタイヤに対応し、プジョー・ジープ・フィアット・アバルト・ルノー・シトロエン・ボルボ・アルファロメオ・ミニ・BMW・メルセデスベンツ・アウディ・フォルクスワーゲン・テスラなど多彩な車種に対応する。