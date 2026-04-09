東京・銀座のかつての高速道路が歩行者空間に、「Roof Park Fes & Walk 2026」…4月25・26日開催

東京都と東京高速道路は、4月25日（土）・26日（日）の2日間、旧東京高速道路（KK線）を会場としたイベント「Roof Park Fes & Walk 2026」を開催する。

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会場はKK線の上部空間で、京橋から銀座・新橋までの約2kmにわたる。両者はKK線を車のための空間から、人が主役となる歩行者中心の緑豊かな公共的空間へと再生する取組を進めており、本イベントはその一環として行われる。

イベントは時間帯によって3つのプログラムに分かれる。

デイプログラム（Walk）は両日9:30～17:00に実施。約2kmのKK線上に設けられた5つのゾーンで、ワークショップ、スポーツアクティビティ、ライブ、子ども向け遊び場、キッチンカー、マルシェなど多彩なコンテンツが楽しめる。

「ZONE01：Roof Park STREET」ではスケボー、ダブルダッチ、ブレイキンなどアーバンスポーツを中心としたアクティビティを体験できる。「ZONE02：Roof Park MARKET」はキッチンカーや全国の物産が集まるマルシェのほか、ライブパフォーマンスやトークセッションが行われるステージも設置される。「ZONE03：Roof Park PLAYGROUND」は遊具や路上お絵描き、ワークショップなど子どもやファミリー向けのゾーンだ。「ZONE04：Roof Park RELAX」では広い空と眺望を楽しめる。「ZONE05：Roof Park SQUARE」ではXR体験や次世代モビリティの試乗、東京グリーンビズに関する展示が行われる。

モーニングプログラムは両日7:30～9:00に実施。東京マラソン財団との連携企画「Roof Park Morning RUN」と、朝の高速道路空間でヨガを体験する「Roof Park Morning YOGA」が用意されている。

ナイトプログラム「Roof Park LIVE & CINEMA」は4月25日（土）18:00～21:00の1夜限りで、東京の夜景を眺めながらライブとシネマ上映が行われる。

本イベントが属する「Roof Park Project」は、「みんなでゆっくりつくる未来。」をコンセプトに、東京高速道路が推進するKK線再整備の取組だ。商業施設の上に道路がある同線の特徴的な構造を活かし、既存のまちの営みを守りながら車から人のための空間へと再整備することを目指している。本取組は「2050東京戦略」を推進する取組でもある。

なお、本イベントはアジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」のパートナーイベントに位置づけられており、翌4月27日（月）から東京ビッグサイトで同カンファレンスが開催される。