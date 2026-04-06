純水洗車場「D-Wash」、ジェームス豊川店に併設オープン…カー用品と洗車をワンストップで

トヨタモビリティパーツの子会社ジェイオーが運営するカー用品店「ジェームス豊川店」の駐車場内に、大和ハウスグループの大和ハウスパーキングが運営する純水個別洗車場「D-Washジェームス豊川店」がオープンした。

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ジェームス店への併設は今回が初めてとなる。カー用品店と親和性の高い屋根付き個別洗車場を同一敷地内に設けることで、両ブランドの相乗効果を高め、「洗車好き」「クルマ好き」が気軽に立ち寄れる場所を目指した新たな試みだ。

ジェームスで購入した洗車グッズをその場の洗車ブースで試すことができ、カーメンテナンスからグッズ購入までをワンストップで完結できる拠点として機能する。

D-Washは屋根付きの個別ブースによるプライベート空間で、すべての水に純水を使用する時間制課金の洗車場だ。利用中はブース内の純水のほか、高圧スプレー、ブロアー、室内用クリーナー、シンクなどの設備が使い放題となる。

専用ウェブサイトから会員・車両・キャッシュレス登録を行うことで時間予約が可能。予約車両の入庫をAIカメラによる入出庫管理システムが検知し、退庫後に決済が自動で完了する仕組みを採用している。

所在地は愛知県豊川市馬場町繩手上44（ジェームス豊川店駐車場内）。手洗いブース（屋根あり）5車室を備え、トイレも完備。冬季は温水の利用も可能だ。

料金は手洗いブースの場合、平日が最初の30分800円・以降10分200円、土日祝が最初の30分1200円・以降10分200円となっている。

三河エリアの水不足に伴い、豊川市役所から節水対策および夜間水道使用自粛の要請を受けているため、現在は営業時間を9時から17時に短縮して対応している。利用の際は事前にD-Washジェームス豊川店のホームページで営業時間を確認し、予約のうえ来場するよう呼びかけている。

今後は洗車をより楽しめるイベントなども企画し、地域の顧客が気軽に利用できる店舗づくりを進めていく方針だ。