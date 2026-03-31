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メルセデス・ベンツ日本、2025年度最優秀販売店にメルセデス・ベンツ新百合ヶ丘を選出

メルセデス・ベンツ日本、2025年度最優秀販売店にメルセデス・ベンツ新百合ヶ丘を選出
  • メルセデス・ベンツ日本、2025年度最優秀販売店にメルセデス・ベンツ新百合ヶ丘を選出

メルセデスベンツ日本は、2025年度の優秀販売店賞および個人賞を決定したと発表した。

この表彰制度は、メルセデスベンツ正規販売店のビジネス品質と顧客満足度をベースとした販売店経営の向上、ならびに販売店内で切磋琢磨するチームやスタッフのモチベーションをさらに高めることを目的に、毎年実施されている。

全国の拠点を販売規模に応じて4つのグループに分け、それぞれにおいて新車販売・中古車販売・カスタマーサービス・デジタル・ファイナンス・CS（顧客満足度）などの実績に基づく総合評価および経営状況により優秀販売店を選出。その中で最も優れた販売店を「最優秀販売店」として表彰する。

2025年度の各部門の受賞結果だ。

■最優秀販売店

メルセデス・ベンツ新百合ヶ丘（株式会社シュテルン世田谷）

■優秀販売店

メルセデス・ベンツ品川（株式会社シュテルン品川）

メルセデス・ベンツ墨田（株式会社シュテルン墨田）

メルセデス・ベンツ豊洲（株式会社シュテルン中央）

メルセデス・ベンツ八王子（株式会社シュテルン世田谷）

■中古車 最優秀法人

株式会社シュテルン葛飾

■カスタマーサービス 最優秀販売店

メルセデス・ベンツ港南台（株式会社シュテルン世田谷）

■デジタル 最優秀販売店

メルセデス・ベンツ港南台（株式会社シュテルン世田谷）

■ファイナンス 最優秀販売店

メルセデス・ベンツ豊洲（株式会社シュテルン中央）

■CS（顧客満足度）最優秀販売店

メルセデス・ベンツ新百合ヶ丘（株式会社シュテルン世田谷）

メルセデス・ベンツ新百合ヶ丘は、総合の最優秀販売店とCS最優秀販売店の2冠を達成した。また、株式会社シュテルン世田谷は複数の受賞店舗を擁し、グループとして高い評価を得た。

《森脇稔》

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