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シボ黒・塗装済みのワイドフェンダー、『ハイゼットトラック/ジャンボ』専用「タイプ2」発売

SPIEGEL『ハイゼットトラック/ジャンボ』専用「ワイドフェンダー9 タイプ2」
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ラスターが展開する軽・コンパクトカーのカスタムパーツブランド・SPIEGEL（シュピーゲル）から、ダイハツ『ハイゼットトラック/ジャンボ』専用の「ワイドフェンダー9 タイプ2」が新発売。価格は3万8500円（税込）。

【画像】SPIEGEL『ハイゼットトラック/ジャンボ』専用「ワイドフェンダー9 タイプ2」

ダイハツ・ハイゼットトラック/ジャンボ（S500P/S510P）は実用性に加え、近年カスタムベースとしても人気が高まっている。しかし純正フェンダーでは物足りなさを感じるユーザーも多く、より迫力あるスタイルを求める声が増えていた。

今回発売された製品は車体との一体感を重視した専用設計により、違和感のない自然なフィッティングを実現している。出幅を片側9mmで、装着することで車両全体にワイド感と力強さをプラスし、軽トラックでありながら存在感のあるスタイルへと仕上げることができる。

SPIEGEL『ハイゼットトラック/ジャンボ』専用「ワイドフェンダー9 タイプ2」SPIEGEL『ハイゼットトラック/ジャンボ』専用「ワイドフェンダー9 タイプ2」

オフロードテイストやカスタムホイールとの相性も良く、見た目だけでなく実用性にも配慮している。タイヤの張り出しをカバーすることで、日常使いからアウトドアシーンまで幅広く対応する。

製品はシボブラックに塗装済みで届くため、塗装の手間やコストを省略して気軽にカスタムできる。素材はABS製で、前後左右の1台分セットとなっている。両面テープとネジで固定する仕様だ。なお、車検対応については、最寄りの軽自動車検査協会へ要問い合わせとのこと。

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《ヤマブキデザイン》

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