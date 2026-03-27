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奈良日産、新店舗「セレクトベース天理店」3月28日開業…グランドオープンフェア開催

奈良日産　セレクトベース天理店
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ジーライオングループが運営する奈良日産自動車は、奈良県天理市に誕生する新店舗のグランドオープンにあわせ、3月28日と29日の2日間「グランドオープンフェア」を開催する。

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新店舗「セレクトベース天理店」は、新車・中古車各種を展示し、サービス工場や日産ハイパフォーマンスセンターを併設する。AUTECHモデルやカスタムカー、福祉車両なども取り扱う。

グランドオープンフェアでは、新車・中古車のオープン記念特選車を用意するほか、子どもから大人まで楽しめる多彩なイベントを実施する。

会場では、アウトドアや車中泊仕様など個性あふれるカスタムカーを一堂に展示。日産キャラバンや日産エクストレイルをベースとしたコンプリートカーを展示し、ライフスタイルに合わせた車選びの楽しさを体感できる。また、日替わりでキッチンカーが出店し、グルメも楽しめる。

子ども向けには、オリジナルの免許証を作成できる「こども免許証」を実施。さらに、塗り絵でデザインしたキャラクターを缶バッジにできる「にちこちゃんオリジナル缶バッジづくり」も用意している。加えて、会場には「はたらくクルマ」としてショベルカーが登場し、普段間近で見る機会の少ない車両を体感できる。

グランドオープンを記念し、新車・中古車の特選車や成約特典を用意。期間中はアンケートに回答のうえ、LINE公式アカウントに登録した来場者へ来場記念品をプレゼントする。なお、来場記念品は数に限りがある。

店舗は奈良県天理市東井戸堂町187に位置し、新車・中古車各種を取り扱う。

《森脇稔》

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