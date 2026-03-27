テラチャージ、ヤマダデンキにEV急速充電器を初設置…群馬・前橋吉岡店

EV向け充電サービス「Terra Charge(テラチャージ)」を展開するTerra Chargeは、ヤマダデンキのTecc LIFE SELECT 前橋吉岡店において、50kW出力の急速充電器1口のサービス提供を開始した。ヤマダデンキの店舗としては初の導入事例となる。

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2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、EVの普及と充電インフラの拡充が急加速している。経済産業省は2030年までにEV充電器を30万口設置する目標を掲げており、全国で利便性の高い充電環境の整備が求められている。

ヤマダデンキは家電流通のリーディングカンパニーとして、持続可能な社会の実現に向けたカーボンニュートラルに関する取り組みを推進している。この一環として、日本全国でEV充電インフラを展開するテラチャージのサービスを導入することとなった。今後は本導入を皮切りに、全国の店舗への設置を急速に進めていく予定だ。

現在、国内では約6.8万口の充電器が設置されているが、テラチャージはその一角を担う規模のインフラ網を展開している。設置施設やユーザーのニーズ、充電シーンに応じた柔軟な導入が可能であり、自宅から外出先まで、場所を選ばずEVを充電できる環境整備に取り組んでいる。

テラチャージのサービスは、施設の初期・維持・運用費用が無料であることに加え、日本製ハードウェアの採用により部品欠品リスクが少なく、24時間365日対応のコールセンターや決済・管理機能も完備されている。この高い信頼性と手厚いアフターメンテナンス体制により、運用側と利用者の双方が安心して使える環境を提供している。

利用方法はスマートフォンでQRコードを読み取り、アプリ不要で利用可能(ゲストモード対応)。EV充電アプリ「テラチャージ」はiOS版・Android版ともにリニューアルし、より直感的で使いやすいデザインと操作性を実現した。

テラチャージは今後も、商業施設・ホテル・観光地など、多様な生活動線上でのEV充電インフラ整備を加速していく。特に、今回のヤマダデンキ店舗のような、日常的に多くの方が訪れる商業施設での整備を重点領域とし、利用者にとって最も使いやすい充電環境の構築を進めている。また、地域の事業者・自治体・パートナー企業との連携を強化し、持続可能なモビリティ社会の実現に向けて取り組んでいる。