ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

Z世代クルマ離れ加速、都内67.6%・地方47.6%が自覚…KINTO調査

【2026年版】Z世代のクルマに対する意識比較調査
  • 【2026年版】Z世代のクルマに対する意識比較調査
  • 【2026年版】Z世代のクルマに対する意識比較調査
  • 【2026年版】Z世代のクルマに対する意識比較調査
  • 【2026年版】Z世代のクルマに対する意識比較調査
  • 【2026年版】Z世代のクルマに対する意識比較調査
  • 【2026年版】Z世代のクルマに対する意識比較調査
  • 【2026年版】Z世代のクルマに対する意識比較調査
  • 【2026年版】Z世代のクルマに対する意識比較調査

KINTOは、普通自動車免許を持つ都内在住のZ世代(18歳から25歳)365名と地方(政令指定都市がない県)在住のZ世代302名を対象に、「2026年版 Z世代のクルマに対する意識比較調査」を実施した。調査期間は2026年2月20日から3月6日。

【画像全11枚】

調査の結果、「若者のクルマ離れ」を自覚しているZ世代は、都内在住が67.6%、地方在住が47.6%となった。特に地方では2022年比で2倍超に増加しており、クルマ離れの意識が地方にも浸透しつつあることが明らかになった。

運転に対する意識では、都内・地方ともにZ世代の半数以上が「運転が好き」と回答したものの、減少傾向が見られた。都内在住は55.4%、地方在住は59.3%で、2022年と比較すると都内は75.7%から、地方は74.1%から減少している。

自分名義のクルマ所有率は、地方48.7%が都内34.2%を14.5ポイント上回った。クルマを所有していない人のうち、「自分のクルマが欲しい」と回答したのは都内35.4%、地方48.4%だった。

クルマが欲しいのに持たない理由として、都内在住は「クルマの価格が高いから」40.0%がトップ、「クルマの維持費が高いから」38.8%、「家族のクルマで間に合うから」38.8%が続いた。地方在住は「家族のクルマで間に合うから」33.3%、「クルマの価格が高いから」30.7%、「クルマの維持費が高いから」24.0%となった。

一方、クルマを欲しくない理由は、都内では「公共交通機関で十分だから」40.0%がトップ、地方では「自分の運転が怖いから」45.0%が最多となった。

将来的にクルマを欲しいと思う割合は、都内64.4%、地方72.5%と高水準を維持している。将来クルマを持つ場合の所有形態は、都内・地方ともに「現金一括購入」がトップで、都内43.4%、地方47.0%だった。

注目すべきは、都内でサブスクリプション検討者が14.0%と、2022年比で5.5ポイント増加したことだ。クルマのサブスク認知度は都内29.6%、地方24.2%にとどまるものの、認知者に限ると「サブスクを検討したい」と答えた割合が都内84.4%(2022年比43.2ポイント増)、地方66.6%(同40.5ポイント増)と大幅に増加した。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

KINTO（キント）

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES