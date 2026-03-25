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スバル、米IIHS最高安全評価を3車種で獲得…フォレスター・アセント・アウトバック

スバル・フォレスター・ハイブリッド新型（米国仕様）
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  • スバル・アウトバック 新型
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スバル・オブ・アメリカは、2026年型『フォレスター』、『アセント』、『アウトバック』が米国道路安全保険協会IIHSの最新評価でトップセーフティピックプラス賞を獲得したと発表した。

【画像】スバル・フォレスター、アセント、アウトバック

今回受賞したのは、2026年型スバル フォレスター(ウィルダネスとハイブリッドを含む)、2026年型スバル アセント、2026年型スバル アウトバック(ウィルダネスを含む)の3車種。フォレスターは20年連続でトップセーフティピック評価を獲得している。

IIHSの2026年評価基準では、トップセーフティピックプラスを獲得するために、更新されたモデレートオーバーラップ前面衝突テストで「Good」評価を達成する必要がある。新しいテストでは後部座席の試験用ダミーが追加され、後部座席乗員の保護をより適切に評価できるようになった。更新されたテスト基準には、より包括的な車両対車両および歩行者衝突防止も含まれている。

2026年型スバル フォレスター、アウトバック、アセントは全米のスバル販売店で入手可能で、希望小売価格はフォレスターが2万9995ドル、アウトバックが3万4995ドル、アセントが4万0795ドルから。全ての2026年型フォレスター、アセント、アウトバックには、スバル アイサイト ドライバーアシストテクノロジーが標準装備されている。

このシステムには、レーンセンタリング機能付きアドバンスドアダプティブクルーズコントロールなどの先進的なアクティブセーフティ機能に加え、緊急停止支援、プリコリジョンブレーキアシストなどのドライバーアシストおよび視認性技術が含まれている。

スバルは2013年以降、2026年3月時点でIIHSトップセーフティピックプラス賞を累計78回受賞している。

《森脇稔》

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