ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

車2台分のガレージ付き賃貸住宅、最新プレミアムガレージハウス完成…埼玉県桶川市

プレミアムガレージハウス桶川Ⅱ
  • プレミアムガレージハウス桶川Ⅱ

フィル・カンパニーグループは、プレミアムガレージハウス桶川Ⅱが完成したと発表した。

プレミアムガレージハウスは、車2台分のガレージがあり、車庫にとどまらず多様なガレージライフを可能にする賃貸住宅だ。独自の「入居待ち登録システム」で、急増・多様化するライフスタイルニーズに応えている。

今回のオーナーは、1棟目「プレミアムガレージハウス桶川」が竣工後すぐに満室となった実績を受けて、2棟目の建設を決断した。2棟目も完成を待たずして全室の入居が決定しており、ガレージハウスに対する需要の高さを改めて実証する結果となった。

物件は埼玉県桶川市坂田西に位置し、最寄りのインターチェンジまで車で4分、JR高崎線「桶川駅」まで車で7分と、首都圏へのアクセスもスムーズだ。

桶川駅周辺は、長年にわたった駅東口の開発事業が進み、住みやすい街づくりを目指している。ドラッグストアやスーパー、100円ショップが揃う商業施設「フレスポ桶川」まで徒歩3分と日用品や食料品の買い物に便利なだけでなく、ガソリンスタンドや車用品専門店などが車で10分圏内に揃い、愛車と過ごす時間をより深く充実させる理想的な環境となっている。

物件は軽量鉄骨造2階建で、1棟3戸の構成だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES