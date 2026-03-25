車2台分のガレージ付き賃貸住宅、最新プレミアムガレージハウス完成…埼玉県桶川市

フィル・カンパニーグループは、プレミアムガレージハウス桶川Ⅱが完成したと発表した。

プレミアムガレージハウスは、車2台分のガレージがあり、車庫にとどまらず多様なガレージライフを可能にする賃貸住宅だ。独自の「入居待ち登録システム」で、急増・多様化するライフスタイルニーズに応えている。

今回のオーナーは、1棟目「プレミアムガレージハウス桶川」が竣工後すぐに満室となった実績を受けて、2棟目の建設を決断した。2棟目も完成を待たずして全室の入居が決定しており、ガレージハウスに対する需要の高さを改めて実証する結果となった。

物件は埼玉県桶川市坂田西に位置し、最寄りのインターチェンジまで車で4分、JR高崎線「桶川駅」まで車で7分と、首都圏へのアクセスもスムーズだ。

桶川駅周辺は、長年にわたった駅東口の開発事業が進み、住みやすい街づくりを目指している。ドラッグストアやスーパー、100円ショップが揃う商業施設「フレスポ桶川」まで徒歩3分と日用品や食料品の買い物に便利なだけでなく、ガソリンスタンドや車用品専門店などが車で10分圏内に揃い、愛車と過ごす時間をより深く充実させる理想的な環境となっている。

物件は軽量鉄骨造2階建で、1棟3戸の構成だ。