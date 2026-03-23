カタログ記載の「スペック」から何が分かる？［カー用音響機材・チョイスの極意…外部パワーアンプ編］

クルマに積まれている音響機材を進化させようと思ったときの、製品選定法を公開している当連載。現在は、「外部パワーアンプ」の選択法を解説している。前回からは「カタログスペック」の読み方の説明を開始した。今回はその後編をお届けする。

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◆「周波数特性」は、機械としての優秀さを見比べる参考になる!?

さて、前回は「定格出力」と「最大出力」について説明したが、今回はまず「周波数特性」につい解説していく。

これはつまり、「フラットな特性をキープしたまま、どれだけ広い音域を再生できるか」を表すものだ。なお、「スピーカー」のカタログを見ても同様のスペックが掲載されているが、外部パワーアンプはスピーカーのそれと比べて再生可能な範囲が広めだ。

なぜなら、音に変わる前の電気的な状態での数値だからだ。なので人間の可聴範囲を超える広さをカバーするモデルも多くある。つまり当スペックが優秀なモデルは多くあり、これにて音質性能を比べることは難しい。とはいえ、機械としての優秀さを比べる1つの判断材料になることもまた確かだ。そのくらいの捉え方で参考程度に見るにとどめたい。

「外部パワーアンプ」の一例（モレル・MPS シリーズ）。

◆「ノイズ」を限りなく“ゼロ”に近づけることを目指して設計。その成果が「S/N」！

次いでは、「S/N」について説明していく。なおこれは「S/N比」と表記されることもあるが、これらは同一のスペックだ。読み方は「えすえぬ」で、単位には「dB（ディービー=デシベル）が使われる。

で、当スペックは「増幅されて大きくなる信号における、信号（シグナル=S）と雑音（ノイズ=N）の割合を示すものだ。どのような外部パワーアンプでもノイズを“ゼロ”にするのは不可能で、限りなく“ゼロ”に近づけることが目指されて設計されている。で、分母にNが来るわけなので、数字が大きいほど高性能だと推測できる。

とはいえ、外部パワーアンプの音質性能はこのスペックとイコールではない。音の良し悪しにはさまざまな側面がある。クリアさが求められるのはもちろんだが、抑揚表現の優秀さや反応の速さや音色そのものの美しさ等々、要素はさまざまある。もちろん当スペックが良いに越したことはないが、これもまた参考程度に見ておけば良いだろう。

「外部パワーアンプ」の一例（モレル・MPS リミテッド シリーズ）。

◆サウンドチューニング機能が搭載されたモデルもある!?

ところで、カー用の外部パワーアンプには、「ローパズフィルター」と「ハイパスフィルター」が記載されている場合が多い。これらは、前者は「出力する音楽信号の低域側だけを通す“ろ過装置”の仕様」を表し、後者は「出力する信号の高域側だけを通す“ろ過装置”の仕様を表す。

このような機能が搭載されている理由は以下のとおりだ。クルマの中では、低音再生用のスピーカーである「サブウーファー」が使われることがよくある。なぜなら、ドアに取り付けられるスピーカーは大きさ的な限界があり、このくらいの大きさでは超低音までのスムーズな再生を行い難いがゆえだ。なので低音再生の専用スピーカーが必要となる。

で、外部パワーアンプはサブウーファーを鳴らすことも想定して設計されていて、それを導入する際には「フロントスピーカー」とサブウーファー間で再生範囲の振り分けを行えた方がサウンドがまとまりやすくなる。外部パワーアンプには、そのための装置が内蔵されている場合が多いのだ。

そしてその機能が搭載されている場合には、その機能の仕様がカタログにて示される、というわけだ。

今回は以上だ。次回からは、試聴の仕方について説明していく。お読み逃しのなきように。