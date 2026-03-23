アウディ、欧州「グランドツアー2026」参加者募集…グッドウッド観戦と北イタリアのツーリング体験

アウディ フォルクスワーゲン リテール ジャパンは、「ラグジュアリー エクスペリエンス アウディ グランドツアー2026 イン ヨーロッパ」の参加者募集を開始した。

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本ツアーは2026年7月10日から16日までの7日間にわたり、イギリスでの「グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード2026」VIP観戦と、北イタリアの大自然をアウディのハイパフォーマンスモデルで駆け抜けるプログラムとなっている。

壮大な自然やその土地ならではの食を堪能しながらアウディの誇る走破性を体感できる人気のツーリングイベントが、今回は海を越えた欧州を舞台に開催される。イギリスの伝統的なモータースポーツイベント「グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード2026」の観戦をセットにして用意。イベント観戦後はドイツに移動して北イタリアの息をのむ大自然の絶景をアウディのハイパフォーマンスモデルで巡る「ベラ イタリア ツアー」を楽しめる。

募集人数は7組14名で、参加費は1名あたり140万円(税込)。原則2名1組での参加となる。応募者多数の場合は抽選となる。

参加費には、ツアー中の宿泊費と食事代(一部除く)、グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード観戦チケット(観戦エリア:サーティース)、イベント期間中の移動にかかる全ての費用(チャーターバス、ツーリング、ロンドン-ミュンヘン間のビジネスクラスでのフライト)が含まれている。

試乗モデルは、アウディ『R8スパイダー』、アウディ『RS Q8』、アウディ『RS e-tronGTパフォーマンス』を予定している。

応募締切は2026年5月11日で、当選発表は5月中旬頃。事務局より当選された方のみに連絡される。申込みは専用フォームまたは担当セールス宛への電話で受け付ける。