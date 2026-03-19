ホンダ、日本初の民間ロケット離着陸実験成功で内閣総理大臣賞を受賞

ホンダの研究開発子会社の本田技術研究所は、日本初の民間企業によるロケット実験機離着陸実験の成功について、内閣府主催の「第7回宇宙開発利用大賞」において内閣総理大臣賞を受賞し、3月17日に表彰式が行われた。

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宇宙開発利用大賞は、宇宙開発利用の推進において大きな成果を収め、先導的な取り組みを行うなど多大な貢献をした事例に対してその功績をたたえ、日本の宇宙開発利用のさらなる進展や、人々の認識と理解の醸成に寄与することを目的とした表彰制度。内閣総理大臣賞は、極めて顕著な功績があったと認められる事例に関して個人または団体に対して授与される最高位の賞となる。

ホンダは、ロケットで人工衛星を打ち上げることで、ホンダとも親和性がある各種サービスにつながり、人々の生活に貢献できる可能性があると考え、2019年にロケット研究を開始した。

2025年6月17日に北海道大樹町で行った「再使用型ロケットの離着陸実験」では、日本の民間企業として初めて高度300mまでの機体の離着陸実験に成功し、機体再使用のために必須となる要素技術を実証した。実験では到達高度271.4m、着地位置の目標との誤差37cm、飛行時間56.6秒を記録した。

この実験の成功について、日本の宇宙輸送能力拡大への寄与、宇宙アクセスの自立性確保や国際競争力強化への貢献などが評価され、今回の受賞に至った。

ホンダが取り組むのは、カーボンニュートラル社会を目指すホンダのモビリティとして、ロケット機体の再使用技術だけでなく、再生可能燃料(バイオメタン)を使用することで、宇宙領域においても「サステナブルな輸送」に貢献できる「サステナブルロケット」の実現である。次の技術開発目標である2029年の準軌道への到達能力実現に向け、引き続き取り組んでいく。