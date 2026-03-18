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GPUとAIの世界最大級イベント「NVIDIA GTC 2026」開幕---最先端フィジカルAIの主役たち

GPUとAIの世界最大級イベント「NVIDIA GTC 2026」開幕へ　サンノゼに集結する最先端フィジカルAIの主役たち
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ロボスタ編集部は、米NVIDIAが主催する世界最大級のAIカンファレンス「NVIDIA GTC 2026」の会場に到着した。

【画像全28枚】

「GTC 2026」のメイン会場となるSan Jose McEnery Convention Center

開催地はカリフォルニア州サンノゼのSan Jose McEnery Convention Center。現地は雲ひとつない快晴で、ダウンタウンの通りや会場周辺はGTCを告げる看板サインが並び、世界中から集まったAIエンジニアや研究者たちの熱気に包まれている。

San Jose McEnery Convention Centerのエントランス。明日からはセッション会場＆展示ホールがオープンして賑わうだろう
最も注目されるのは、やはりNVIDIAのジェンスン・フアンCEOによる基調講演だ。 キーノートはコンベンションセンターではなく、NHLチーム「サンノゼ・シャークス」の本拠地である SAP Center （1.7万人以上を収容）で開催される予定だ。

GTCは今や、生成AIだけでなくロボティクスやフィジカルAIの展示や議論が加速している世界最大級のイベント。AIがロボットや自動運転、産業機械など「現実世界を動かす知能」へ広がりつつあることを象徴する場になっている。

2026年のGTCには190以上の国・地域から3万人以上の参加が見込まれており、会期中には1,000以上の技術セッションが開催される。さらに、開発者向けに9つのフルデイワークショップ、60以上のハンズオン型トレーニングラボが用意され、AI、ロボティクス、自動運転、生成AIなど幅広い分野の技術者が議論を交わす予定だ。

基調講演や展示ホール、セッションなど本格的なプログラムは明日から始まり、NVIDIAのCEOジェンスン・フアン氏によるキーノートや展示ホールの公開が予定されている。特に今年は、Cosmos世界モデルやロボティクス開発基盤「Isaac」やデジタルツイン「Omniverse」、ヒューマノイド向け「GR00T」、推論機能を持つオープンソースの自動運転AI開発基盤「Alpamayo」、AIエージェントなど、フィジカルAIに関連したソフトウェアやプラットフォームの発表も注目されている。

すでに会場では本日より開発者向けワークショップが始まっており、ノートPCを開いて議論するエンジニアの姿があちこちに見られる。ロボット、AI、シミュレーション技術を組み合わせた新しい開発手法が共有され、まさに「AIが現実世界に出ていく時代」を感じさせる空気感だ。

ワークショップ会場はちょうどお昼どき。多くの技術者たちがランチでディスカッション

エントランスには、フアンCEOのデジタルヒューマンが。

ランチはワークショップの参加者なら無料
会場ロビーにはAgiBotのヒューマノイドが闊歩

NVIDIAのグッズショップを覗いてみよう

「こんなにあるのか!」と驚くNVIDIAグッズ。お土産にどうぞ。

フアンCEOグッズも
当然、ヒューマノイドシリーズのTシャツも!!
個人的に気に入っているのがこのデイパック。ポケットが多くて使い勝手がよい

生成AIブームの次のフェーズとして、AIがロボットや機械を動かすフィジカルAIの時代が到来しつつある。その最前線を示すイベントが、サンノゼで始まろうとしている。

《神崎 洋治》

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