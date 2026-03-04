ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

オープンソース車載ミドルウェア、Eclipse S-CORE v0.6.0公開…ETASが開発に貢献

Eclipse S-CORE v0.6.0のイメージ
  • Eclipse S-CORE v0.6.0のイメージ

ETASは、Eclipse SDVワーキンググループのオープンソース車載ミドルウェアプラットフォーム「Eclipse S-CORE」のバージョン0.6.0のリリースに貢献したと発表した。

ETASは、Eclipse S-CORE（Eclipse Safe Open Vehicle Core）プロジェクトにおいて中心的な役割を果たしている。今回の新リリースでは、ライフサイクル管理とヘルス管理機能のための重要なコードを提供した。また、プロジェクト管理、プロセス定義、インフラ開発、ツールチェーン実装など、複数の重要分野にわたって大きな貢献を行った。これらはすべて、S-COREが実際の車載アプリケーションの厳しい要件を満たすことを目的としている。

安全性が重要なソフトウェアプラットフォームにおける豊富な経験を活かし、ETASは自動車業界全体におけるS-COREの技術的卓越性と実用的な適用性の両面を形作る上で重要な役割を果たしてきた。

C++とRustの完全な二言語サポートを実現した。S-COREは現在、C++とRustを同等にサポートしており、5つのモジュールでRust APIを提供し、安全性重視のFerrocene Rustツールチェーンを統合している。

プラットフォームの拡張として、2つの主要な新モジュールが追加された。Baselibs Rustは、Rust開発のための基盤ユーティリティを提供する。ライフサイクル・ヘルス管理は、堅牢なプロセス監視のためのランチマネージャーとヘルスモニタリングを提供する。

機能強化として、永続性、通信、ロギングのためのRustバックエンドが追加された。インタラクティブなサンプルメニューとscore_starterヘルパーにより、開発者の作業が効率化される。統合されたBazelモジュールによる完全なCI/CD自動化が実現した。実行されたユニットテストと静的解析のドキュメント化も行われた。

インフラの成熟も進んだ。チュートリアルを含む包括的なS-COREハンドブックが提供される。ISO 26262、ISO 21434、ASPICE 4.0プロセスへの対応が強化された。QNX、Red Hat AutoSD、Elektrobit corbos Linux for Safety Applicationsとの統合が更新された。

このマイルストーンにより、Eclipse S-COREは、現代の車載ソフトウェア開発の要件により適合した、より堅牢で柔軟なプラットフォームとなった。

《森脇稔》

