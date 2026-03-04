ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

中国道・西宮名塩SAに「人類みなボヨヨンラーメン」登場、かつみ♥さゆりと人気店がコラボ…3月5日オープン

お笑い芸人の夫婦コンビ・かつみ♥さゆりと、大阪の人気ラーメン店「人類みな麺類」がコラボレーションしたラーメン店「人類みなボヨヨンラーメン」が、3月5日に中国自動車道・西宮名塩SA下り線フードコート内でメニュー提供を開始する。

かつてラーメン屋を手掛けた経験を持つかつみ♥さゆりと、大阪で行列が絶えない圧倒的人気を誇る「人類みな麺類」がタッグを組んだ唯一無二のラーメン店となる。

提供されるのは2種類のオリジナルラーメン。醤油ベースのすっきりとしたスープににぼしオイルが効いた「人類みなボヨヨンラーメン」と、宗田鰹オイルが効いてどっしりとした旨味を感じられる「人類みなボヨヨンラーメンすっぴん」だ。花穂じそとカリカリ梅で色合いも美しく仕上げられている。

ラーメン鉢は♥さゆりデザインの特注品で、「皆様が笑顔でHAPPY」になれるようにという想いが込められている。人類みな麺類の王道である貝出汁醤油に、今までにない工夫を施したという。

西宮名塩SA下り線は、2024年12月2日からリニューアル工事により一部営業休止していたが、今回「装いも、体験も、新しく」をテーマに、くつろぎの空間での食事やワクワクする買物を楽しめる店舗へと生まれ変わる。

3月28日にはリニューアル記念イベントへの出演も決定している。

《森脇稔》

