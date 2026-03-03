STマイクロ、最小動作電圧4Vの車載用ハイサイド・ドライバ発表…極低温始動と高精度電流検出を実現

STマイクロエレクトロニクスは、最小動作電圧4Vの4チャネル車載用ハイサイド・ドライバ「VNQ9050LAJ」を発表した。

最小2.7Vの極めて低温での始動特性を持ち、電圧変動下においても動作を維持することで、自動車の信頼性とユーザー体験を向上させる。

同製品は車載用電気電子部品の厳格な品質規格であるLV124の最新版に適合している。厳しい過渡電圧に対する耐性を備え、グランド接続された負荷を12Vで駆動できるよう設計されており、3Vおよび5Vのロジック信号と互換性がある。

最新のVIPower-M09技術が採用されており、通常のオン抵抗が50mΩと低いため、効率向上と消費電力削減に貢献する。

VNQ9050LAJは、抵抗性・容量性・誘導性負荷駆動のための革新的な保護機能を搭載している。その1つが高精度の負荷電流検出機能だ。これは、パワーFETの主要なパラメータを正確にトラッキングするセンスFETを使用したカレントミラー回路を内蔵することで実現している。

カレントミラーは外部ピンに接続されており、このピンに外部抵抗を接続することで、検出された電流を電圧に変換し、負荷モニタリングや異常状態の検出を継続的に行うことが可能になる。

カレントミラーの高い精度により、豊富な電流検出診断機能を実現する。負荷電流のアナログ・フィードバックや過負荷、グランドへの短絡または電力制限のアラート、過熱シャットダウンの表示、出力端子のVCCとの短絡検出、オフ状態での負荷オープンの検出などだ。検出イネーブル・ピンが搭載されていることから、同種の複数製品で外部センス抵抗を共有できるため、部品コストを最小限に抑えることができる。

VNQ9050LAJの検出機能と保護機能は、非常に高い電圧や温度にも対応している。過電圧クランプや過渡熱の制限、さらに過熱温度や電力の制限を設定可能なことに加え、専用のフォルト・リセット・ピンで回復できるラッチオフ機能も備えている。また、静電放電からの保護、接地およびVCCの断線に対する保護、バッテリ逆接続保護などの機能も搭載している。

VNQ9050LAJは現在量産中で、耐熱性に優れたPower-SSO16パッケージで提供される。