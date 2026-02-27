ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

クラウド型ネットワークサービス「OCX」と「OCX Mobile Access」、BBSakuraが紹介へ…MWC 2026

BBSakuraがMWC 2026に出展
  • BBSakuraがMWC 2026に出展

BBIXの子会社でネットワークソリューション事業を展開するBBSakura Networksは、スペイン・バルセロナで3月2日から5日に開催される「MWC Barcelona 2026」の日本パビリオンに出展する。

日本パビリオンは、総務省が日本のICT関連製品およびサービスに関わる企業のブースを設けることで、日本企業の取り組みを海外に発信するとともに、その海外展開を支援するための企画展示である。

MWC Barcelona 2026に向けた出展企業の公募は、ネットワークの高度化やAI化が進む潮流を背景に、Beyond 5G/6GやAIに関連する革新的な技術を有する国内中小・ベンチャー企業を対象に行われた。BBSakuraは、技術の新規性や海外展開の実現性に関する外部有識者の審査を経て、本パビリオンの出展企業のうちの1社として選定された。

BBSakuraは、BBIXと共に提供しているクラウド型ネットワークサービス「Open Connectivity eXchange(OCX)」と「OCX Mobile Access」の展示を行う。

OCXは、クラウドサービスやデータセンターへの高セキュリティ・低遅延かつ拡張性の高いネットワーク接続をオンデマンドで提供するサービスである。また、モバイル回線からOCXの閉域網へのセキュアな接続を可能にする「OCX Mobile Access」を提供し、いつでもどこからでもセキュアな接続を実現する。

展示では、OCXのポータルサイトを通して、クリック操作のみでモバイル通信環境や閉域網を構築するデモンストレーションを実施する。また、ブース内に設置したモニターでは、実際の操作内容や開通までのプロセスを見ることができる。

BBSakuraとBBIXは、今後も「あらゆるものが、つながる世界へ」を支えるため、ネットワーククラウドサービス「OCX」を通して通信インフラを進化させ、デジタルツイン社会の到来を見据えた柔軟で高品質なコネクティビティの実現を目指す。

《森脇稔》

