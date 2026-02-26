ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

TMYTEKとMetanoia、5G FR2 gNBソリューションで協業へ…MWC 2026

TMYTEKとMetanoiaがオープンエコシステム向け5G FR2 gNBソリューションで協業
  • TMYTEKとMetanoiaがオープンエコシステム向け5G FR2 gNBソリューションで協業

ティーエムワイテック（TMYTEK）とメタノイア（Metanoia）は、オープンエコシステム向け5G FR2 gNBソリューションにおける協業をMWC 2026で発表する。

固定無線アクセス（FWA）および商用5Gネットワーク向けに、コンパクトで高性能なFR2 gNBアーキテクチャを提供する。

メタノイアのソフトウェア無線（SDR）チップセットおよび「アルビジア」FR2開発プラットフォームと、ティーエムワイテックのアンテナ・イン・パッケージ（AiP）アンテナアレイモジュールを組み合わせ、現行および次世代の無線インフラにおけるシステム統合を簡素化し、市場投入までの時間を短縮する。

ティーエムワイテックのAiPモジュールは、組み込みFPGAベースのビームステアリングと高度なAPIを備え、gNBの統合を効率化してプロトタイプから製品化までのプロセスを加速する。さらに、オープンなクロスプラットフォーム統合とビームステアリング遅延の最小化を実現するため、O-RANおよびFAPI規格に準拠する。

本協業では、メタノイアのSoCベースFR2 SDR gNBプラットフォームが5G FR2に必要なコアベースバンド処理とシステムアーキテクチャを提供し、ティーエムワイテックのAiPモジュールがRFフロントエンド、アンテナアレイ、ビーム制御を単一のコンパクトなモジュールに統合する。AiPは24.25GHz～29.5GHz帯のFR2 n257/n258に対応し、今後導入予定のn260もサポートする。

ティーエムワイテックのFR2 AiP製品群は、MWCバルセロナ2026の各社ブースで披露される。ティーエムワイテックはホール5 #5J93、メタノイアはミーティングルーム5L24MR、5L26MRだ。

ティーエムワイテックはミリ波イノベーションの世界的リーダーで、フェイズドアレイアンテナモジュールや研究ツールを提供し、5G/B5G、衛星通信、自動車、防衛などの市場にサービスを展開する。

メタノイア コミュニケーションズは台湾・新竹サイエンスパークに本社を置き、5G Open RANの無線ユニットやスモールセル向けのSDR SoCソリューションを専門とする。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

MWC（Mobile World Congress）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES