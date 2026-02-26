TMYTEKとMetanoia、5G FR2 gNBソリューションで協業へ…MWC 2026

ティーエムワイテック（TMYTEK）とメタノイア（Metanoia）は、オープンエコシステム向け5G FR2 gNBソリューションにおける協業をMWC 2026で発表する。

固定無線アクセス（FWA）および商用5Gネットワーク向けに、コンパクトで高性能なFR2 gNBアーキテクチャを提供する。

メタノイアのソフトウェア無線（SDR）チップセットおよび「アルビジア」FR2開発プラットフォームと、ティーエムワイテックのアンテナ・イン・パッケージ（AiP）アンテナアレイモジュールを組み合わせ、現行および次世代の無線インフラにおけるシステム統合を簡素化し、市場投入までの時間を短縮する。

ティーエムワイテックのAiPモジュールは、組み込みFPGAベースのビームステアリングと高度なAPIを備え、gNBの統合を効率化してプロトタイプから製品化までのプロセスを加速する。さらに、オープンなクロスプラットフォーム統合とビームステアリング遅延の最小化を実現するため、O-RANおよびFAPI規格に準拠する。

本協業では、メタノイアのSoCベースFR2 SDR gNBプラットフォームが5G FR2に必要なコアベースバンド処理とシステムアーキテクチャを提供し、ティーエムワイテックのAiPモジュールがRFフロントエンド、アンテナアレイ、ビーム制御を単一のコンパクトなモジュールに統合する。AiPは24.25GHz～29.5GHz帯のFR2 n257/n258に対応し、今後導入予定のn260もサポートする。

ティーエムワイテックのFR2 AiP製品群は、MWCバルセロナ2026の各社ブースで披露される。ティーエムワイテックはホール5 #5J93、メタノイアはミーティングルーム5L24MR、5L26MRだ。

ティーエムワイテックはミリ波イノベーションの世界的リーダーで、フェイズドアレイアンテナモジュールや研究ツールを提供し、5G/B5G、衛星通信、自動車、防衛などの市場にサービスを展開する。

メタノイア コミュニケーションズは台湾・新竹サイエンスパークに本社を置き、5G Open RANの無線ユニットやスモールセル向けのSDR SoCソリューションを専門とする。