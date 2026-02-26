NICT、テラヘルツ帯無線やAI主導型通信などBeyond 5G/6G技術を披露へ…MWC 2026

国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)は、3月2日から5日までスペイン・バルセロナで開催される世界最大級のモバイル関連技術展示会「MWC Barcelona 2026」に出展すると発表した。

世界全体での通信量と接続デバイスの増加により現行モバイルネットワークの限界が顕在化する中、NICTは出展を通じてBeyond 5G/6Gの研究開発活動における日本のリーダーシップを示す。欧州の産業界・研究機関・政策立案者との連携を促進し、快適で安全なデジタル社会の発展に貢献することを目指す。

NICTの展示は「Toward AI-Native Beyond 5G/6G World」を基調コンセプトに、3つのキーワード(Connect・Expand・Secure)で構成される。

「Connect(接続性向上)」では、新たな機器間接続がもたらす移動体通信業者・ベンダー向け実用技術を展示。超高速データ転送を可能とするテラヘルツ帯無線通信、Open RANとAI技術の融合を可能にする省電力TN-NTNスイッチング、Beyond 5G/6G Worldで不可欠な、離れた機器が時間と空間の座標を共有する技術などを紹介する。

「Expand(拡張性向上)」では、AIと先進通信技術による新しいユースケースを展示。高い対災害性を有するAI主導型超スポット通信、高度な臨場感を実現する遠隔サイバーアバターシステム、AI技術と高度音声合成技術の融合が可能にするリアルタイム多言語通訳技術などを披露する。

「Secure(安全性向上)」では、セキュア通信を実現するための技術を展示。安全なデジタル通信環境実現のための無差別型サイバー攻撃観測システム、量子情報技術を基礎とする量子セキュア通信などを紹介する。

MWC Barcelona 2026は、3月2日から5日まで、バルセロナのFira Gran Viaで開催される。NICTの展示ブースはホール6、スタンド6F54に設置される。