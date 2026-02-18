ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

公共交通オープンデータチャレンジ2025、最終審査会・表彰式…2月21日開催

「公共交通オープンデータチャレンジ2025」
  • 「公共交通オープンデータチャレンジ2025」
  • 昨年度の最終審査会・表彰式の様子
  • 昨年度の最終審査会・表彰式の様子
  • 昨年度の最終審査会・表彰式の様子

公共交通オープンデータ協議会と国土交通省は、2月21日に東京都北区のINIADホールで「公共交通オープンデータチャレンジ2025 -powered by Project LINKS-」の最終審査会・表彰式を開催する。

【画像全4枚】

このコンテストは、鉄道、路線バス、コミュニティバス、フェリー、シェアサイクルをはじめ、GTFS-Flex仕様に基づくデマンド交通データや、国土交通省「ほこナビ」事業と連携した歩行空間ネットワークデータなど、さまざまな公共交通オープンデータを活用したアプリケーションを募集する賞金総額300万円のコンテストだ。

今回は24社局の鉄道事業者、104社局の路線バス事業者、327組織のコミュニティバス、27組織のフェリー事業者、4社の航空・空港関係事業者、2社のシェアサイクル事業者、さらにデマンド交通に関連して3事業者9自治体が協力し、前回を上回る過去最大規模のコンテストとなった。

国土交通省総合政策局情報政策課による「Project LINKS」および、総合政策局モビリティサービス推進課による地域交通DX推進プロジェクト「COmmmmONS(コモンズ)」と連携するとともに、国土交通省「ほこナビ」事業と連携した28件の地上28箇所、および12駅の東京都交通局・大江戸線構内の歩行空間ネットワークデータも活用し、オープンデータによるイノベーションの創出、「交通空白」の解消に向けた作品を広く募集した。

最終審査会・表彰式では、多くの応募作品から選定された13件のファイナリスト作品の開発者によるプレゼンテーション、および最終審査会、表彰式を行う。参加は無料だが、事前申し込みが必要。YouTubeでのオンライン中継も実施される。

審査は公共交通オープンデータ協議会会長の坂村健東京大学名誉教授を審査員長とし、国土交通省、東日本旅客鉄道、MobilityData、SWAT Mobility Japan、東洋大学の専門家が審査員を務める。社会課題解決への寄与、オープンデータ活用におけるインパクト、技術的な完成度、UI/UX面の完成度などを総合的に評価する。

ファイナリスト登壇作品は、「Waaalk - 歩いて、乗って、冒険へ。」「EkiLink」「エモルート」「コミバスをつくろう!」「STAYLINE」「すわれ~る」「Safe Pedal」「東京終電マップ|TOKYO LAST TRAIN MAP」「Traffic Echo」「ノッタヨ」「ふみレコ」「『めぐる』都営バス遅延予測システム」「Mobiviz -デマンド交通分析システム-」の13作品。

最終審査会・表彰式は2月21日14時から16時30分まで(受付開始13時30分)、INIAD ホール(東洋大学・赤羽台キャンパス)で開催される。JR赤羽駅から徒歩10分、東京メトロ南北線赤羽岩淵駅から徒歩12分だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

国土交通省（国交省）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES