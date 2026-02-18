ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

グーグル「ウェイモ」、第6世代自動運転システムで完全自律走行を開始…17メガピクセルカメラと先進センサー搭載

グーグルの自動運転車部門のウェイモは、第6世代の自動運転システム「ウェイモ・ドライバー」による完全自律走行を開始すると発表した。

これは、同社の技術をより多くの都市、より多くの利用者に提供するための重要なステップとなる。

新システムは、コストを削減しながら妥協のない安全基準を維持する合理化された構成が特徴だ。複数の車両プラットフォームに対応する長期的な成長を見据えた設計により、極寒の冬季環境を含むより多様な環境へ、さらに大規模に展開できる能力を備えている。

第6世代ウェイモ・ドライバーは、10以上の主要都市の中心部と拡大する高速道路網で、完全自律走行による約2億マイルの走行実績から得られた7年間の安全性実証の成果である。この規模で完全自律走行サービスを運営する唯一の企業としての経験から、実証可能な安全なAIには同等に強靭な入力が必要という基本的な真実が強化された。

同社は、高解像度カメラ、先進イメージングレーダー、ライダーが統合システムとして機能するカスタム設計のマルチモーダルセンシングスイートを採用している。これらの多様な入力により、ウェイモ・ドライバーは週に数百万マイルを走行する際に定期的に遭遇する100万分の1の事象という「ロングテール」を確実にナビゲートできる。

ウェイモ・ドライバーのビジョンシステムは、人間の視覚や標準的な車載カメラの能力をはるかに超えている。信号の色や道路標識などの意味的な詳細を解釈するだけでなく、人間には不可能なレベルの認識能力を持つ。このビジョンシステムは、あらゆる方向を同時に見ることができ、ハイビームや緊急車両のライトの直接的なまぶしさを受けながらも、深い影から重要な詳細を引き出すダイナミックレンジを備えている。

このシステムの中核となるのは、次世代の17メガピクセルイメージャーで、自動車用ビジョン技術における画期的な進歩である。この高解像度センサーは、数百万のデータポイントを捉えて非常に鮮明な画像を生成し、自動車環境全体で優れた熱安定性を提供する。これらのイメージャーにより、ウェイモ・ドライバーは5メガピクセルや8メガピクセルのセンサーを使用する場合よりも少ないカメラ数で車両周辺を見ることができる。その結果、解像度、ダイナミックレンジ、低光量感度の点で、他の自動車用カメラより一世代先を行くシステムとなっている。

悪天候下で信頼性の高いビジョンシステムには、自己清浄機能が必要だ。従来の車のカメラは雨滴、路面の汚れ、氷に苦労する可能性があるが、同社のシステムは視界を維持するための統合洗浄システムを備えている。カメラの視界が制限される可能性がある状況では、ライダーとレーダーが必要な冗長性を提供し、ウェイモ・ドライバーの認識を維持する。

高性能センシングへの注力は、ハードウェアシステム全体に及んでいる。同社は、複数のハードウェアコンポーネントに依存するのではなく、より多くの処理の複雑さをウェイモのカスタムシリコンチップに組み込んでいる。このアプローチは、驚くべき効率で優れた結果をもたらす。新しいカメラは、カメラ数を半分以下に削減してコストを削減し続けながらも、第5世代車両の高性能システムを上回る性能を発揮する。

カメラが環境から反射された光に依存して見るのとは異なり、ライダーはレーザービームを使用して周囲の世界の3D画像、つまりポイントクラウド画像を描くことで、独自の方法で照らし出す。暗い高速道路で雨や雪の中を運転する場合、視覚だけで見ることがいかに難しいかは誰もが知っている。

第6世代ライダーは、過去5年間に業界が見てきた大幅なコスト削減を活用している。特に、手頃な価格のライダーが消費者向け車両にますます登場するようになっている。カリフォルニアで設計・製造されたコアコンポーネントを含む、カスタム設計のチップと光学設計と並んで、これらの市場効率を活用することで、より遠くをより高い忠実度とより高い堅牢性で見ることができ、すべて拡張に最適化されたコストプロファイルを持つシステムを開発した。

戦略的に配置された短距離ライダーは、カメラに冗長なカバレッジを提供し、ウェイモ・ドライバーがカメラ画像と正確な距離測定を関連付けることを可能にする。これは、脆弱な道路利用者の横をナビゲートしたり、車のドアを開けたり、センチメートル単位の範囲精度が重要な他の都市状況で重要である。物理的な配置を超えて、同社はライダーがシーンを照らし、内部でデータを処理する方法を再設計した。これらのアップグレードにより、ライダーは天候を貫通し、高反射性の標識付近でのポイントクラウドの歪みを回避でき、高速道路での激しい路面スプレーやその他の複雑なエッジケースを見通すウェイモ・ドライバーの能力を拡大する。

ウェイモのイメージングレーダーは、あらゆる照明および気象条件下で物体の距離、速度、サイズを即座に追跡する高密度の時間的マップを作成する。より敏感で手頃な価格になったレーダーチップセットを活用することで、業界全体のコスト削減の恩恵を受けながら、独自の能力を拡大し続けている。

次世代レーダーは、第5世代ウェイモ・ドライバーの基盤の上に構築され、新しい社内アルゴリズムを使用して雨や雪の中での性能を向上させている。この第6世代システムは、軽量で強力な機械学習モデルを活用して各センサーから最大限の情報を抽出し、すべてのセンシングコンポーネントの性能を動的に最適化することで、センサーフュージョンの利点を最大化する。

ビジュアルセンサーを補完するため、ウェイモ・ドライバーは長い間、接近する緊急車両や踏切などの道路上の重要な音を検出し、それに応じて対応するのに役立つ複数の外部オーディオレシーバー(EAR)を利用してきた。ドライバーのEARは、サイレンを聞き、音がどこから来ているかを特定する能力を最適化しながら、特に高速での風切り音の影響を減らすために、中央の認識ドーム周辺に戦略的に配置されている。EARのおかげで、ウェイモ・ドライバーは、サイレンを見る前に、サイレンがどの方向に移動しているかを聞いて識別できることが多い。

同社は車両ではなくドライバーの構築に焦点を当てているため、時間の経過とともにさまざまなプラットフォームやユースケースに適応できる汎用性の高い統合自動運転システムを設計した。汎用性の高いハードウェアアプローチにより、センサーを再構成し、AIを一般化。ヒョンデ『IONIQ 5』でも、各プラットフォームの固有のニーズを満たすことができる。これにより、ウェイモ・ドライバーは効率化を図りながら周囲の最適なビューを提供する。

この第6世代システムは、メトロフェニックスにある自動運転車工場での大きな転換点となり、年間数万台の生産能力に向けて本格的に規模を拡大し始めている。OEMパートナーと協力してベース車両がウェイモ・ドライバー対応であることを保証することで、大量生産向けに構築されたシステムを設計し、技術をより多くの人々に提供する際により大きな規模の経済を実現できるようにしている。

オジャイでの第6世代ウェイモ・ドライバーによる完全自律走行への移行に伴い、同社は乗車体験を洗練させながら、従業員とそのゲストに引き続き乗車を提供する。間もなく一般に公開することを楽しみにしているという。

同社は、次世代のセンシング技術とカスタムコンピュートを構築するために、イノベーターとビジョナリーを募集している。シリコンから、ウェイモ・ドライバーが見て、考え、グローバルに拡大できるハードウェアを設計しているとしている。

《森脇稔》

