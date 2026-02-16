ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

台湾プロロジウム、フランスに欧州初のギガファクトリー着工…2028年から全固体電池量産へ

台湾のプロロジウム（ProLogium）テクノロジーは、フランス・ダンケルクに建設する欧州初のギガファクトリーの起工式を開催した。

第4世代の全固体リチウムセラミック電池の量産拠点となる施設で、欧州の電動化推進と産業・技術面でのバッテリー主権強化を目指す。

同プロジェクトは、プロロジウムの量産準備態勢と長期投資コミットメントに基づいており、より安全で高性能な次世代バッテリーを提供しながら、欧州のバッテリー技術とサプライチェーンの主権を強化することを目指している。

ダンケルクでは、全無機固体電解質アーキテクチャを中心とした現地製造システムを構築し、安全性、性能、量産性のバランスを実現する。プロロジウムは欧州のパートナーと協力してサプライチェーンの強靭性を高め、長期的な電動化と産業安全保障の優先事項に沿ったバッテリーの現地化を加速する。

ダンケルクが選ばれた理由は、北欧の産業・物流ハブとしての戦略的位置と投資準備の整った環境にある。プロロジウムは、高圧接続を担当する共同プロジェクトマネージャーとして機能するRTEの支援を受け、グラヴリーヌ原子力発電所に近接することで、炭素フリーで競争力のあるエネルギーに直接アクセスできる。

同地域は海運、内陸水路、鉄道、道路といった複合輸送手段を提供し、効率的な物流と輸送の炭素フットプリント削減、周辺市場へのアクセスを可能にする。ダンケルクはまた、官民の協調的な取り組みに支えられた急成長中の炭素フリー産業クラスターとしても位置づけられている。

プロロジウムは、2024年から稼働している台湾・桃園のギガファクトリーを活用して産業準備態勢を拡大してきた。同工場はこれまでに60万個以上のセルを出荷している。

さらに、同社はすでにダンケルク港で将来の拡張用地を確保している。長期的には、市場需要に応じて段階的に48GWhまで拡大する可能性があり、次世代バッテリーの主要製造拠点としての欧州の地位を強化する。

2006年に設立されたプロロジウムは、次世代リチウムセラミック電池の開発と製造に特化したエネルギーイノベーション企業で、1000件以上のグローバル特許(取得済み・申請中)を保有している。2013年、プロロジウムは100%セラミックセパレーターを特徴とする世界初の次世代バッテリーアーキテクチャを発表し、全固体電池の商業化に世界で初めて成功した企業となった。

2025年、プロロジウムは再び業界をリードし、世界初の超流動化全無機固体リチウムセラミック電池を発表。固体電池と液体電池の利点を完全に統合し、自動化対応可能でスケーラブルな量産とコスト競争力で次世代バッテリー技術を再定義した。12年以上の製造ノウハウを持つプロロジウムは、全固体電池の量産ラインを公開実証できる世界唯一の企業でもあり、全固体電池が単なる実験室技術ではなく、スケーラブルな製造に対応した成熟したソリューションであることを証明している。

2024年、プロロジウムは台湾・桃園に初のGWhクラスギガファクトリーを開設し、これまでに60万個以上のセルを出荷している。2024年5月、プロロジウムはフランス・パリサクレーに初の海外研究開発センターを設立し、欧州市場向けにカスタマイズされた技術サポートを提供している。フランス・ダンケルクの初の海外GWhクラス施設は、2024年末までに環境評価と建築許可プロセスを完了し、2026年に建設開始、2028年に量産開始の予定である。

《森脇稔》

