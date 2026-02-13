川崎工場夜景プラン、川崎発・東京着コースが2月21日運行開始…レストランバスでグルテンフリーイタリアンを

ウィラーエクスプレスは、東京レストランバスで人気の川崎工場夜景と東京夜景を堪能する「川崎工場夜景プラン」の新コース、川崎発・東京着コースの予約受付を開始した。2月21日から運行を開始する。

【画像全4枚】

今回は、チネチッタ通り商店街振興組合および川崎産業観光振興協議会の協力のもと、川崎の観光やおでかけを満喫した後に、川崎や東京の夜景を楽しみながら優雅に東京へ行くプランを実施する。レギュラープランとして好評中の東京発・川崎着コースの、川崎発・東京着を初めて運行する。

本プランのポイントは3点ある。まず、川崎を出発して工場地帯の幻想的な夜景からスタートし、レインボーブリッジ、東京タワーなどの華やかな都内のライトアップを車窓から楽しみながら、フルコースとお酒を堪能する約3時間のプランとなっている。

料理は、多様なライフスタイルや健康志向の客にも心から食事を楽しんでもらえるよう、国産牛フィレ肉の香草ソースや米粉パン、グルテンフリーパスタ、キャラメルティラミスなど、満足感の高いフルコース「グルテンフリーイタリアン」を提供する。

開放感のある透明で開閉式のオープンルーフのレストランバス乗車中は、いつもとは違う高さ約3mの目線から眺める景色によって特別な時間を楽しむことができ、ガイドスタッフによる観光名所の解説や豆知識の紹介もあり新しい発見に出会うことができる。

運行日は2月21日から土日祝日で不定期の運行となる。料金は2名プランで1万3800円から。所要時間は約3時間。川崎駅東口ラチッタデッラ前バス停を18時30分に出発し、扇町、浜川崎、水江町で降車観光約10分、千鳥町、東扇島、首都高速湾岸線、アクアシティお台場で約30分休憩、レインボーブリッジ、増上寺、東京タワー、芝公園、日比谷通り、銀座通り、銀座一丁目、鍛冶橋通りを経由し、東京駅丸の内ビル前に21時30分頃到着する。

1名プランから4名以上プランまであり、人数が増えるほどお得になる。最後列は一律1000円引き、小児は3000円引きで利用できる。酒類やソフトドリンク、ボトルドリンク類は別途料金となる。