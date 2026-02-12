阿蘇くまもと空港にニコニコレンタカー新店舗、くまモン送迎車で空港から5分…2月14日オープン

MICは、2月14日に「ニコニコレンタカー熊本空港店」をグランドオープンすると発表した。2026年1月13日に移転リニューアルオープンした「ニコニコレンタカー成田空港店」に続き、2026年に2店舗目のオープンとなる。

【画像全2枚】

阿蘇くまもと空港から店舗までは、くまモンの送迎車で約5分。阿蘇山をはじめ、熊本城・黒川温泉といった観光地めぐりや、ご当地グルメの馬刺し・からし蓮根など、熊本観光の拠点として便利な立地だ。

軽自動車からコンパクトカー、ミニバン・ワンボックスカーまで、幅広いラインナップを豊富に用意。保有車両は全て2026年購入の新車のため、用途に合わせて選べる豊富なラインナップで、安心・安全・快適なドライブを楽しめる。

熊本空港から福岡空港・長崎空港・鹿児島空港への「乗り捨て」プランも利用でき、ビジネスや旅行の移動がより便利になる。

さらに、外国籍スタッフも在籍しており、インバウンドの客にも安心して利用できる。返却ルートマップの多言語展開など、多様な客に安心して利用できるサービスを用意している。

ニコニコレンタカーは必要なときだけ手軽に借りることができる地域密着型のレンタカーサービス。2008年にサービスを開始し、現在では日本全国に約1500店を展開。日本最大級のネットワークを保有し、業界でも指折りの格安価格でレンタカーを提供している。

ガソリンスタンド、カーショップ、整備工場など今ある店舗設備の有効活用によってコストダウンすることで、ドライバーにうれしい価格を実現している。