ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ジェイテクトSTINGS愛知、岡崎市の新小学1年生約3100名に通学帽子を寄贈

ジェイテクトSTINGS愛知が岡崎市の新小学1年生約3100名に通学帽子を寄贈
  • ジェイテクトSTINGS愛知が岡崎市の新小学1年生約3100名に通学帽子を寄贈
  • ジェイテクトSTINGS愛知が岡崎市の新小学1年生約3100名に通学帽子を寄贈
  • ジェイテクトSTINGS愛知が岡崎市の新小学1年生約3100名に通学帽子を寄贈

ジェイテクトの男子バレーボールチーム「ジェイテクトSTINGS愛知」は、地元の岡崎市の令和8年度に新たに小学校に入学する児童約3100名を対象に、オリジナルデザインの通学帽子を寄贈することを決定した。2月10日に岡崎市役所で受納式を実施した。

【画像全3枚】

ジェイテクトSTINGS愛知は、大同生命SV.LEAGUEが開幕した2024-25シーズンより愛知県岡崎市をホームタウンとしている。岡崎市は、市民の連帯感やスポーツ機運の醸成を図るため「岡崎アスリート支援事業」を推進するなど、市を挙げてスポーツ振興に取り組んでいる。

中でもバレーボールは、日本代表として主要な国際競技大会に出場する選手を輩出するなど、同市を代表するスポーツとして位置づけられている。ジェイテクトSTINGS愛知は、そうした岡崎市のバレーボール振興の取り組みに賛同する形で同市をホームタウンとし、バレーボールを通じた地域貢献および地域に根差した活動を実践している。

これまでもジェイテクトは、岡崎市と「スポーツ振興に関する協定」を締結し、ジェイテクトSTINGS愛知の試合観戦への招待やバレーボール教室の開催を通じて、同市の地域活性化や市民の健康増進に貢献してきた。今後は、さらなる感動を呼ぶホームゲームの開催や心に残るふれあいの場などを創出することで、岡崎市民に愛され、岡崎市を代表するスポーツチームへと躍進していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジェイテクト

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES