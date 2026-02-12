ジェイテクトSTINGS愛知、岡崎市の新小学1年生約3100名に通学帽子を寄贈

ジェイテクトの男子バレーボールチーム「ジェイテクトSTINGS愛知」は、地元の岡崎市の令和8年度に新たに小学校に入学する児童約3100名を対象に、オリジナルデザインの通学帽子を寄贈することを決定した。2月10日に岡崎市役所で受納式を実施した。

【画像全3枚】

ジェイテクトSTINGS愛知は、大同生命SV.LEAGUEが開幕した2024-25シーズンより愛知県岡崎市をホームタウンとしている。岡崎市は、市民の連帯感やスポーツ機運の醸成を図るため「岡崎アスリート支援事業」を推進するなど、市を挙げてスポーツ振興に取り組んでいる。

中でもバレーボールは、日本代表として主要な国際競技大会に出場する選手を輩出するなど、同市を代表するスポーツとして位置づけられている。ジェイテクトSTINGS愛知は、そうした岡崎市のバレーボール振興の取り組みに賛同する形で同市をホームタウンとし、バレーボールを通じた地域貢献および地域に根差した活動を実践している。

これまでもジェイテクトは、岡崎市と「スポーツ振興に関する協定」を締結し、ジェイテクトSTINGS愛知の試合観戦への招待やバレーボール教室の開催を通じて、同市の地域活性化や市民の健康増進に貢献してきた。今後は、さらなる感動を呼ぶホームゲームの開催や心に残るふれあいの場などを創出することで、岡崎市民に愛され、岡崎市を代表するスポーツチームへと躍進していく。