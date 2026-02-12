業務レンタカー、鳥取県米子に新店舗開設…西日本エリア展開強化

カーチョイスが運営する格安レンタカーサービス「業務レンタカー」は2月11日、鳥取県米子市に「業務レンタカー米子店」をオープンしたと発表した。同店舗の開設をもって鳥取県西部エリアへの事業展開を本格化させる。

業務レンタカーは2021年にフランチャイズ展開を開始して以来、独自の「土地活用×低コスト運営」を強みに成長を続け、全国に60店舗を超えるネットワークを築いた。今後も信頼されるサービスづくりを目指していく。

同サービスは中長期レンタルを得意とし、1日880円（税込）という業界トップレベルの低価格を実現。通常レンタカーの商圏が半径5km程度であるのに対し、業務レンタカーは半径25kmの商圏を確保。遠方からの利用も多く、リピート率は50％に達している。

フランチャイズ加盟店は駐車スペースなどの土地活用と、独自の特許システムによる低コスト運営で参入障壁を下げている。上場企業も加盟するなど、レンタカー業界で存在感を強めている。

新店舗「業務レンタカー米子店」は真木自動車が運営し、所在地は鳥取県米子市奈喜良241。営業時間は9時から18時までで定休日はない。WEBサイトでの予約も可能だ。

さらに業務レンタカーは、24時間いつでも発着可能なサービスを提供。貸出時は事前に手続きを済ませ、返却時は鍵をポストに返却することで利便性を高めている。

業務レンタカーは引き続きコストパフォーマンスの良さを武器に、個人や法人の幅広い顧客に支持されるサービスを展開していく。