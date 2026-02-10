ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

IT点呼キーパーや飲酒検査クラウド管理システム、テレニシが展示へ…ロジスティクスソリューションフェア2026

テレニシは、2月12日から13日の2日間、東京ビッグサイトで開催される「ロジスティクスソリューションフェア2026」に出展すると発表した。

会場は西4ホール016ブースで、IT点呼キーパーやホワイト安全キーパーのデモ体験、ブース内セミナーなどを実施する。

IT点呼キーパーは、貨物・旅客事業者向けに開発された総合クラウド点呼システムである。対面点呼、電話点呼、IT点呼、スマートフォンを使った点呼、遠隔点呼、さらに業務後自動点呼にも対応し、データを一元管理することができる。

離れた場所からの点呼が実現可能で、点呼簿の自動作成にも対応している。運行管理者やドライバーの業務工数削減や人材不足解消の効果が期待できる。

ホワイト安全キーパーは、白ナンバー事業者向けの飲酒検査クラウド管理システムである。操作案内に従うだけで正確にアルコール検査が実施でき、Bluetooth対応のアルコール検知器と連携することで、会社に戻らなくてもスマートフォンアプリからアルコール検査が行える。

紙管理の手間がなく、手書きによるミスや、なりすましによる虚偽報告も防止する。

開催日時は2026年2月12日から13日の10時から17時まで。来場には事前の来場者登録が必須となる。

