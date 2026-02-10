ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

住友ゴムDUNLOP、AI面接サービス「PeopleX AI面接」を新卒採用に導入…24時間365日の選考体制を構築

「PeopleX AI面接」
  • 「PeopleX AI面接」
  • 「PeopleX AI面接」をダンロップが導入

PeopleXは2月9日、住友ゴム工業（DUNLOP）が対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」を新卒採用の選考に導入したと発表した。

【画像全2枚】

住友ゴム工業は、タイヤ、スポーツ、産業品の3事業を展開し、最先端のゴム技術で「日本初」「世界初」に挑戦し続けている。企業理念に沿って「未来をひらくイノベーションで最高の安心とヨロコビをつくる」人材を募集しており、今回、採用選考にAI面接を導入することとなった。

導入の狙いは、日程調整不要で24時間365日いつでも面接を受けられる利便性と、自然な対話による最先端の候補者体験の提供により、候補者との接点を最大化することにある。AI面接で得られたデータをもとに、同社が重視する「挑戦」に対する経験や意向、「論理的思考力」などをより合理的・客観的に見極めるとともに、後続選考へ向けた候補者に対するフォローの強化も図る。まずは新卒採用において活用を開始し、今後順次、活用範囲の拡大も検討される。

「PeopleX AI面接」は、候補者に寄り添う対話型AI面接官が特長のAI面接サービスで、公平・客観的な面接機会の提供、公正な採用選考の実現に寄与する。応募者は24時間いつでもどこからでも面接を受けることができ、企業は、より多くの面接の実施と面接対応の工数削減を同時に実現することができる。

主な機能として、まるで人と話しているかのような自然な対話体験を実現し、適切な会話の間やアイスブレイク機能により、面接を受ける方が緊張せず安心して話せるような設計としている。生成AI技術を用いた対話型の面接サービスで、事前に設定した質問だけでなく、回答内容に応じて深掘り質問を行うことが可能なため、レベルの高い面接が実現できる。

企業は、面接時に必要な質問を、募集職種ごとに設定することができる。質問は、150種類の中から選択して設定できるほか、自由に内容を設計することも可能だ。面接が行われた後、企業は、録画データと文字起こしで、個々の面接内容を確認することができる。さらに、評価レポートにより、選考判断をする際の指標を得ることが可能だ。

企業は、募集職種ごとに応募URLを発行でき、応募の受付中・停止中を管理することができる。また、氏名・応募職種・アドレス・生年月日などの検索、表示により、応募状況を可視化することができる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

住友ゴム工業

ダンロップ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES