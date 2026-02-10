国際自動車、AI面接サービス「AI RECOMEN」導入…採用業務の効率化と評価基準の標準化を実現

アイエンターは2月9日、同社が開発・提供するAI面接サービス「AI RECOMEN」が、国際自動車のキャリア採用の一次選考に導入されたと発表した。

AI面接サービス「AI RECOMEN」は、AIが一次面接を自動で実施する面接自動化プラットフォームとして、採用工数削減や評価プロセスの標準化を支援する。求職者は24時間365日、場所を問わず受検できるため、従来の対面面接と比べて応募者の負担を抑え、選考効率化にも寄与する。

国際自動車では、AI面接の活用によって一次選考にかかる業務負荷が軽減され、評価基準の整理が進んだ。これにより、採用担当者が候補者との対話や最終判断といった重要な業務に集中しやすい環境が整いつつある。

採用効率化をさらに強化するため、AI RECOMENでは新機能を追加した。アバターによる音声質問機能では、より自然な面接体験に近づけるため、アバターが音声で質問を行う。文言編集機能では、「面接」という文言を用途・言語ごとに変更可能にし、採用フローに合わせた柔軟な使い方に対応する。評価結果の自動メール送信機能では、AIが算出した面接評価結果を受検者へ自動で送信でき、選考後の案内業務を効率化する。

アイエンターは今後も、AI面接サービス「AI RECOMEN」を通じて、採用DX・面接自動化の実現に向けた支援を進め、企業と求職者双方に価値ある採用体験の提供を目指していく。