ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

日の出を望める車中泊専用「RVパーク ACAO FOREST」、静岡県熱海市にオープン

静岡県熱海市にオープンする車中泊専用「RVパーク ACAO FOREST」
  • 静岡県熱海市にオープンする車中泊専用「RVパーク ACAO FOREST」
  • 静岡県熱海市にオープンする車中泊専用「RVパーク ACAO FOREST」
  • 静岡県熱海市にオープンする車中泊専用「RVパーク ACAO FOREST」

日本RV協会は、静岡県熱海市上多賀に車中泊専用施設「RVパーク ACAO FOREST」を開設した。同協会認定のRVパークとしては606号となる。

【画像】静岡県熱海市にオープンする「RVパーク ACAO FOREST」

RVパークは、日本RV協会が定めた基準を満たし、認定された「快適で安心な車中泊専用スペース」。道の駅や温泉施設、遊園地などの敷地内に設置され、電源・トイレ・ゴミ処理などの設備が整い、キャンピングカーや車中泊を楽しむ人が利用できる施設だ。

今回オープンした「RVパーク ACAO FOREST」は国道135号線沿いに位置し、熱海市街地から伊東方面へ約2kmの場所にある、相模灘を望む約20万坪の広大な丘陵地に点在する13のテーマガーデン「ACAO FOREST」の一画に設けられた。東向きの立地で日の出を望むことができ、伊豆旅行の拠点として利用できる。利用料金は1泊1台4400円からで、通年利用が可能だ。

利用可能な区画は2台分で、チェックインは17時から、チェックアウトは翌朝9時までとなっている。ただし日中はACAO FORESTおよびレストラン「CODA ROSSA（コーダロッサ）」の駐車場として使用されているため、RVパークとして利用できるのは17時から翌朝9時までの営業時間外に限られる。予約は1日前までにウェブで行う必要があり、当日予約や電話予約はできない。

静岡県熱海市にオープンする車中泊専用「RVパーク ACAO FOREST」 静岡県熱海市にオープンする車中泊専用「RVパーク ACAO FOREST」

各区画には15Aの電源が2口、水道が設置されており、いずれも無料で利用できる。24時間利用可能なトイレや洗面所も完備し、ごみ処理も無料で引き受ける。ペットの同伴も可能だが、施設のルールを守る必要がある。なお発電機の使用はできない。

ACAO FORESTに併設のイタリアンレストラン・コーダロッサは21時まで営業しており、RVパーク利用者も食事ができる。夕食後は「BAR COEDA」でカクテルを楽しむこともでき、23時まで営業している（月曜定休）。

車で10分の距離には入浴施設「オーシャンスパ Fuua」があり、温泉を利用できる。塩分を含んでおり保温効果が高く、「美人の湯」として知られる。入浴料金は平日が大人3080円、子供2310円、土日祝は大人3410円、子供2530円となっている。

日本RV協会は、道の駅やサービスエリアでの車中泊におけるルール違反やマナー問題に対応するため、安心して快適に車中泊できる専用施設としてRVパークの普及を進めている。全国各地の行政や公共団体、企業と連携し、設置拡大を目指している。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

キャンピングカー、車中泊、アウトドア

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES