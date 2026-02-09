日の出を望める車中泊専用「RVパーク ACAO FOREST」、静岡県熱海市にオープン

日本RV協会は、静岡県熱海市上多賀に車中泊専用施設「RVパーク ACAO FOREST」を開設した。同協会認定のRVパークとしては606号となる。

【画像】静岡県熱海市にオープンする「RVパーク ACAO FOREST」

RVパークは、日本RV協会が定めた基準を満たし、認定された「快適で安心な車中泊専用スペース」。道の駅や温泉施設、遊園地などの敷地内に設置され、電源・トイレ・ゴミ処理などの設備が整い、キャンピングカーや車中泊を楽しむ人が利用できる施設だ。

今回オープンした「RVパーク ACAO FOREST」は国道135号線沿いに位置し、熱海市街地から伊東方面へ約2kmの場所にある、相模灘を望む約20万坪の広大な丘陵地に点在する13のテーマガーデン「ACAO FOREST」の一画に設けられた。東向きの立地で日の出を望むことができ、伊豆旅行の拠点として利用できる。利用料金は1泊1台4400円からで、通年利用が可能だ。

利用可能な区画は2台分で、チェックインは17時から、チェックアウトは翌朝9時までとなっている。ただし日中はACAO FORESTおよびレストラン「CODA ROSSA（コーダロッサ）」の駐車場として使用されているため、RVパークとして利用できるのは17時から翌朝9時までの営業時間外に限られる。予約は1日前までにウェブで行う必要があり、当日予約や電話予約はできない。

静岡県熱海市にオープンする車中泊専用「RVパーク ACAO FOREST」

各区画には15Aの電源が2口、水道が設置されており、いずれも無料で利用できる。24時間利用可能なトイレや洗面所も完備し、ごみ処理も無料で引き受ける。ペットの同伴も可能だが、施設のルールを守る必要がある。なお発電機の使用はできない。

ACAO FORESTに併設のイタリアンレストラン・コーダロッサは21時まで営業しており、RVパーク利用者も食事ができる。夕食後は「BAR COEDA」でカクテルを楽しむこともでき、23時まで営業している（月曜定休）。

車で10分の距離には入浴施設「オーシャンスパ Fuua」があり、温泉を利用できる。塩分を含んでおり保温効果が高く、「美人の湯」として知られる。入浴料金は平日が大人3080円、子供2310円、土日祝は大人3410円、子供2530円となっている。

日本RV協会は、道の駅やサービスエリアでの車中泊におけるルール違反やマナー問題に対応するため、安心して快適に車中泊できる専用施設としてRVパークの普及を進めている。全国各地の行政や公共団体、企業と連携し、設置拡大を目指している。