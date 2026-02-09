ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

AI活用の中古車販売支援システム、ファブリカが統合プラットフォーム「symphony」出展へ…IAAE 2026

ファブリカコミュニケーションズ、第23回国際オートアフターマーケットEXPOに出展
  • ファブリカコミュニケーションズ、第23回国際オートアフターマーケットEXPOに出展

ファブリカホールディングスの子会社のファブリカコミュニケーションズは、2月12日から14日まで東京ビッグサイト東7・8ホールで開催される「第23回国際オートアフターマーケットEXPO」（IAAE 2026）に出展すると発表した。

同社は「自動車ビジネスをもっと儲かる仕組みに」することを目指した統合プラットフォーム「symphonyシリーズ」を提供している。このプラットフォームは、販売管理から仕入れ支援、整備請求、AI分析までを一元管理できる利便性が特長だ。

現在、全国で4700社以上が利用しているsymphonyシリーズだが、今回の展示会では、この機能を実際に体験できることを目的としている。特に、まだシステムを導入していない中小規模の販売店や、整備事業から車販事業への展開を検討している事業者との新たな出会いを期待している。

また、併催セミナーでは、AI時代の中古車販売における手法を紹介する。「営業が苦手」「販売知識がない」といった悩みを抱える事業者でも、AIとデータを活用することで売上向上を支援する具体的な方法を伝える予定だ。

セミナーは2月13日12時から12時30分まで、セミナー会場Dで開催される。登壇者は同社取締役副社長兼事業統括本部長の近藤智司氏。AIによる相場分析、仕入れ判断、売れ筋予測、代替時期の自動抽出など、整備事業者でもすぐに活用できる最新手法を紹介する。経験や勘に頼らず、データに基づいた販売戦略を構築する方法を学べる内容となっている。

ブースでは各機能を実際に見て触れることができる。自動車アフターマーケットに携わる全ての事業者に、新たなビジネスの可能性を見出してもらう機会としたい考えだ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

国際オートアフターマーケットEXPO（IAAE）

人工知能（AI）

中古車

DX

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES