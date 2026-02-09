三井住友海上、フォーバルらと業務提携…自動車整備業界の事業承継支援を強化

フォーバルは、三井住友海上火災保険、エーシー企画と業務提携を締結したと発表した。

自動車整備事業者をはじめとするモーター代理店業界の事業承継やM&A、経営改善といった経営課題の解決を総合的に支援することを目的としている。

自動車整備事業者をはじめとするモーター代理店業界では、経営者の高齢化や後継者不足が深刻化している。事業承継やM&Aを含む中長期的な経営課題への対応が求められているが、事業承継への備えが不十分なケースも多く、事業の継続性や地域経済への影響が懸念されている。

こうした状況を踏まえ、3社は相互の事業基盤と強みを活かしながら、取引先企業や代理店が直面する事業承継・M&A・経営改善といった経営課題の解決を総合的に支援する。

フォーバルは、両社の取引先や代理店に対し、事業承継・M&A・企業価値向上に関する支援を中心に、幅広い経営サポートを提供する。企業ごとの状況やニーズに応じた最適な支援策を提示する。

また、3社は相互のネットワークや情報を活用し、新たなチャネルの開拓や顧客ニーズの把握に向けて連携する。情報共有や共同施策を通じて対象企業の課題解決を一層強化していく。

フォーバル事業承継支援部は、自動車整備事業者を中心とした自動車アフター業界において、「引退からの逆算経営」という考え方を軸に、後継者不在の課題解決に取り組んでいる。業界団体・専門メディア・損害保険会社等と連携し、事業承継を見据えた財務・組織・事業の磨き上げを支援している。