ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

三井住友海上、フォーバルらと業務提携…自動車整備業界の事業承継支援を強化

フォーバル、三井住友海上火災保険エーシー企画が業務提携
  • フォーバル、三井住友海上火災保険エーシー企画が業務提携

フォーバルは、三井住友海上火災保険、エーシー企画と業務提携を締結したと発表した。

自動車整備事業者をはじめとするモーター代理店業界の事業承継やM&A、経営改善といった経営課題の解決を総合的に支援することを目的としている。

自動車整備事業者をはじめとするモーター代理店業界では、経営者の高齢化や後継者不足が深刻化している。事業承継やM&Aを含む中長期的な経営課題への対応が求められているが、事業承継への備えが不十分なケースも多く、事業の継続性や地域経済への影響が懸念されている。

こうした状況を踏まえ、3社は相互の事業基盤と強みを活かしながら、取引先企業や代理店が直面する事業承継・M&A・経営改善といった経営課題の解決を総合的に支援する。

フォーバルは、両社の取引先や代理店に対し、事業承継・M&A・企業価値向上に関する支援を中心に、幅広い経営サポートを提供する。企業ごとの状況やニーズに応じた最適な支援策を提示する。

また、3社は相互のネットワークや情報を活用し、新たなチャネルの開拓や顧客ニーズの把握に向けて連携する。情報共有や共同施策を通じて対象企業の課題解決を一層強化していく。

フォーバル事業承継支援部は、自動車整備事業者を中心とした自動車アフター業界において、「引退からの逆算経営」という考え方を軸に、後継者不在の課題解決に取り組んでいる。業界団体・専門メディア・損害保険会社等と連携し、事業承継を見据えた財務・組織・事業の磨き上げを支援している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

三井住友海上火災保険

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES