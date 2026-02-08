MINI湘南、リニューアルオープン…「リテール・ネクスト」コンセプト導入

ビー・エム・ダブリューのBMWおよびMINI正規ディーラーのウエインズインポートカーズは、「MINI湘南/MINI NEXT湘南」をリニューアル・オープンし、2月7日に営業を開始した。

【画像全2枚】

リニューアルに際し、「リテール・ネクスト」コンセプトを導入。リテール・ネクストとは、顧客のニーズや思考を第一に考える「カスタマー・セントリック(顧客中心主義)」をテーマに、魅力的なショールームでの体験を提供することを目的とした新しい販売のコンセプトだ。持続可能な環境に優しいデザイン設計を特徴としている。

また、デジタルツールを活用し、車両の検索、機能、特徴を知るだけでなく、さらに顧客の個々のニーズにあわせてショールームでの体験をサポートする。

「MINI湘南／MINI NEXT湘南」

MINI湘南/MINI NEXT湘南は、藤沢鎌倉線沿いに位置し、主要道路からのアクセスに優れた分かりやすい立地にある。ショールームは、サステナビリティ、柔軟性、プレミアムなサービス提供を重視した空間設計となる。

今回の改装は、リテール・ネクストのコンセプトを取り入れた店舗として65店目になる。BMWグループでは2028年末までに、すべての店舗においてリテール・ネクストのコンセプトを取り入れた店舗への改装を目指す。

MINI湘南/MINI NEXT湘南は神奈川県藤沢市川名1-7-20に所在し、ショールーム面積は226平方m。営業時間は10時30分から18時まで、定休日は月曜日と火曜日となっている。