ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

MINI湘南、リニューアルオープン…「リテール・ネクスト」コンセプト導入

「MINI湘南／MINI NEXT湘南」
  • 「MINI湘南／MINI NEXT湘南」
  • 「MINI湘南／MINI NEXT湘南」

ビー・エム・ダブリューのBMWおよびMINI正規ディーラーのウエインズインポートカーズは、「MINI湘南/MINI NEXT湘南」をリニューアル・オープンし、2月7日に営業を開始した。

【画像全2枚】

リニューアルに際し、「リテール・ネクスト」コンセプトを導入。リテール・ネクストとは、顧客のニーズや思考を第一に考える「カスタマー・セントリック(顧客中心主義)」をテーマに、魅力的なショールームでの体験を提供することを目的とした新しい販売のコンセプトだ。持続可能な環境に優しいデザイン設計を特徴としている。

また、デジタルツールを活用し、車両の検索、機能、特徴を知るだけでなく、さらに顧客の個々のニーズにあわせてショールームでの体験をサポートする。

「MINI湘南／MINI NEXT湘南」 「MINI湘南／MINI NEXT湘南」

MINI湘南/MINI NEXT湘南は、藤沢鎌倉線沿いに位置し、主要道路からのアクセスに優れた分かりやすい立地にある。ショールームは、サステナビリティ、柔軟性、プレミアムなサービス提供を重視した空間設計となる。

今回の改装は、リテール・ネクストのコンセプトを取り入れた店舗として65店目になる。BMWグループでは2028年末までに、すべての店舗においてリテール・ネクストのコンセプトを取り入れた店舗への改装を目指す。

MINI湘南/MINI NEXT湘南は神奈川県藤沢市川名1-7-20に所在し、ショールーム面積は226平方m。営業時間は10時30分から18時まで、定休日は月曜日と火曜日となっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

MINI（ブランド）

BMW

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES