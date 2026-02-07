ジャックス、シンガポール進出へ…現地オートローン会社の株式49%取得

ジャックスは、シンガポールの現地法人CAR TIMES AUTOMOBILE PTE LTD傘下でファイナンス会社を営むCAR TIMES CAPITAL PTE. LTD.の株式49%を取得し、同社の経営に参画することを決定したと発表した。

ジャックスは2025年度からスタートした中期3カ年経営計画「Do next!」において、MUFGグループとの連携拡充により「変革」と「再成長」に挑む3年間とすることを掲げている。その重点戦略の一つとして海外事業の成長・拡大に取り組んでおり、このたびASEAN加盟国6カ国目となるシンガポールへ進出する。

シンガポールは東京23区とほぼ同じ面積の国土ながらも、開放的な経済政策を導入し、交易の要衝として発展を遂げている。2025年の実質GDPは前年比4.8%増と高い水準で推移している。

限られた国土での交通渋滞と大気汚染を抑制するため、COE制度により政府が国全体の車両登録台数を管理している。そのため、自動車を購入する際にCOE取得費用が発生し、自動車の所有コストが非常に高くなることから、オートローンの需要が根強いことが特徴となっている。

このたび株式を取得するCTCA社は、ジャックスがマレーシアに進出した際の出資先Carsome Capital Sdn. Bhd.の親会社であるCarsome Sdn. Bhd.、そのCarsome社の持株会社であるCARSOME GROUP PTE. LTD.が出資するCTAM社傘下のファイナンス会社である。

ジャックスが長年培ってきた販売金融(割賦)事業のノウハウを提供することで、CTCA社におけるオートローン事業の拡大が期待される。

取得株式数は151万9000株で議決権所有割合は49%、取得価格は約15億円。株式譲渡実行日は2026年4月中を予定している。

ジャックスは、将来の成長をけん引する収益基盤を確立すべく、今後シンガポール以外の国においても新規進出に向けた検討を重ねていく。