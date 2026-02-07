ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ジャックス、シンガポール進出へ…現地オートローン会社の株式49%取得

CTAM社ショールーム
  • CTAM社ショールーム

ジャックスは、シンガポールの現地法人CAR TIMES AUTOMOBILE PTE LTD傘下でファイナンス会社を営むCAR TIMES CAPITAL PTE. LTD.の株式49%を取得し、同社の経営に参画することを決定したと発表した。

ジャックスは2025年度からスタートした中期3カ年経営計画「Do next!」において、MUFGグループとの連携拡充により「変革」と「再成長」に挑む3年間とすることを掲げている。その重点戦略の一つとして海外事業の成長・拡大に取り組んでおり、このたびASEAN加盟国6カ国目となるシンガポールへ進出する。

シンガポールは東京23区とほぼ同じ面積の国土ながらも、開放的な経済政策を導入し、交易の要衝として発展を遂げている。2025年の実質GDPは前年比4.8%増と高い水準で推移している。

限られた国土での交通渋滞と大気汚染を抑制するため、COE制度により政府が国全体の車両登録台数を管理している。そのため、自動車を購入する際にCOE取得費用が発生し、自動車の所有コストが非常に高くなることから、オートローンの需要が根強いことが特徴となっている。

このたび株式を取得するCTCA社は、ジャックスがマレーシアに進出した際の出資先Carsome Capital Sdn. Bhd.の親会社であるCarsome Sdn. Bhd.、そのCarsome社の持株会社であるCARSOME GROUP PTE. LTD.が出資するCTAM社傘下のファイナンス会社である。

ジャックスが長年培ってきた販売金融(割賦)事業のノウハウを提供することで、CTCA社におけるオートローン事業の拡大が期待される。

取得株式数は151万9000株で議決権所有割合は49%、取得価格は約15億円。株式譲渡実行日は2026年4月中を予定している。

ジャックスは、将来の成長をけん引する収益基盤を確立すべく、今後シンガポール以外の国においても新規進出に向けた検討を重ねていく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES