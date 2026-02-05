ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

日本ガイシ、熱交換器製造のドイツ企業買収を断念…マレーシア親会社の上場廃止で

日本ガイシ本社（参考）
  • 日本ガイシ本社（参考）

日本ガイシは、ドイツのDeutsche KNM社の全株式を取得する契約を解除したと発表した。

Deutsche KNM社は、熱交換器や膜装置などの製造・販売を行うBorsig社の持株会社。日本ガイシは2025年2月27日に同社の子会社化を発表していた。

契約解除の理由は、株式取得実行の前提条件が満たされなかったため。契約相手のKNM Process Systems社の親会社であるKNM Group Berhadが、マレーシア証券取引所に上場していたが、是正計画に対する同取引所の承認を得ることができなかった。

その結果、KNM Group Berhadは取引所規則に従い、2025年11月5日に上場廃止となった。これにより、株式取得実行の前提条件が満たされないこととなり、実行期限である2025年11月26日までに取得が実行されない解除事由が生じた。

日本ガイシはKNM Process Systems社と協議を重ね、前提条件を放棄して株式取得を実行する可能性も含めて検討したが、諸般の事情を考慮し、株式取得を実行せず契約を解除することを決定した。

同社の2026年3月期通期の連結業績予想には本株式取得に係る影響は織り込んでいないため、今回の契約解除による業績予想への影響はないとしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日本ガイシ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES