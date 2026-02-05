磁石吸着式ポータブルスピーカー「AGM MagROCK」、車のボディに貼り付く…防水・浮遊機能も搭載

ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

過酷環境向けモバイルデバイスの専門メーカーAGMは2月4日、磁石吸着式ポータブルスピーカー「AGM MagROCK」を発表し、発売を開始した。

本製品は内蔵の強力マグネットにより、サッカーゴールポスト、バスケットゴール、自動車ボディなど、日常的な金属構造面に軽く触れさせるだけで吸着固定する。スタンドや固定工具は不要で、スポーツ、ワークアウト、アウトドアレジャーなど多様なシーンで、置くだけで即座に音楽を楽しめる。

防水性能はIPX7等級を採用し、水深1mで30分間浸水しても正常に動作する。ボディは浮遊能力を備え、万が一水に落としても簡単に回収できる。プール、湖、ビーチ、バスルームなどの湿潤環境でも安心して使用可能だ。

コンパクトなボディに8W出力スピーカーを搭載し、クリアな高音と深みのある低音を実現。ポケットに収まるサイズながら、屋外空間全体をカバーする音量を提供する。

4つのRGB LEDが9種類のライトモード(脈動、点滅、ソリッドカラー等)をサポート。音楽のリズムに合わせて変化し、夜の集まり、キャンプや室内パーティーの視覚的雰囲気を高める。

シリコンケースと金属メッシュの組み合わせにより、優れた耐落下・耐衝撃性を発揮。-5℃から45℃の環境でも安定動作し、多様な複雑な使用条件に適応する。

内蔵1800mAhバッテリーにより、約70%の音量条件下で約10時間の連続再生が可能。終日外出時、旅行、長時間の野外活動における使用ニーズを満たす。

接続はBluetooth 5.3に対応。充電はUSB Type-Cで約2.5時間で完了する。重量は約300gで、USB充電ケーブルと取扱説明書が付属する。

発売日は2月4日で、AGM日本公式オンラインストア、Amazon.co.jp、楽天市場で販売される。通常価格は4980円(税込)だが、初回発売記念限定価格として3980円(税込)で提供される。限定特価期間は2月4日から2月11日23時59分まで。各店舗で対象クーポンの取得が必要となる。

AGMは、過酷な環境下でも確実に動作するモバイルデバイスの設計・製造を専門とするブランド。防塵防水技術に関する複数の特許を保有し、アウトドア愛好家から日常のくつろぎの場まで、幅広いユーザーに支持されている。

《森脇稔》

