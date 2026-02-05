ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

VW、独ツヴィッカウ工場で循環型経済事業を開始…2030年までに年間1万5000台解体へ

フォルクスワーゲンは、ドイツのツヴィッカウ工場をグループ全体の循環型経済における中核拠点として位置づけると発表した。

同工場では、循環型経済における新たな事業分野の経済性を検証し、基準を設定する。得られた知見は世界中の他の拠点に提供される。フォルクスワーゲンは今後数年間で最大9000万ユーロを同拠点に投資する計画だ。ザクセン州は総事業費の一部として最大1070万ユーロを助成する。

ツヴィッカウ工場は中核機能に加え、貴重な原材料の回収と部品の再利用を目的とした車両の体系的な解体事業を開始する。2030年までに年間1万5000台の処理能力へ段階的に拡大する計画だ。この循環型経済の実施は、2024年12月の労使交渉で決定された。

フォルクスワーゲングループの循環型経済戦略は「REDUCE & GROW」の原則に基づいている。一次原材料の使用と排出を一貫して削減する一方で、新たな価値創造、レジリエンス、革新的なビジネスモデルを確立する。これにより、フォルクスワーゲンは長期的に自社の価値創造を確保し、環境面と経済面の両方で発展させる。リサイクル、リファービッシュメント(車両の再調整)、セカンドライフアプリケーションなどの新しいビジネスモデルは、追加的な市場と収益の可能性を開く。

ツヴィッカウ工場は循環型経済の分野でフォルクスワーゲングループの先駆的な役割を果たす。技術革新とAIの活用が開発され、標準化される。データプラットフォームとAIを使用することで、フォルクスワーゲンは材料フロー、リサイクルプロセス、ビジネスモデルを効率的に追跡・制御し、新しい基準を設定できる。さらに、ツヴィッカウは循環型経済における従業員の訓練と継続教育において中心的な役割を果たす。

最初のステップとして、解体プロセスを定義、テスト、検証し、他のすべての拠点の基準を設定する。これにより、フォルクスワーゲンは適切なテストと処理を経た後、中古車などのサイクルに戻すことができる部品やコンポーネントにアクセスできる。もう一つの焦点は、純粋なリサイクル材を得るために材料をきれいに分離することだ。

循環型経済を開始するため、今後数年間で最大9000万ユーロが改修工事、技術設備、AIアプリケーションに投資される。今年はすでに500台のプレシリーズ車両(テスト車両)が処理されている。2027年から車両数は増加する。モジュール式の解体コンセプトにより、2030年までに年間1万5000台まで段階的に能力を拡大できる。

循環型経済は、将来の見習い制度や大学のコースでより大きな役割を果たす。フォルクスワーゲン教育研究所および西ザクセン応用科学大学との緊密な協力のもと、既存のキャリアパスや学習コースに循環型経済に関する内容が追加される。ツヴィッカウ拠点は、将来の拠点における従業員の訓練と継続教育も担う。

循環型経済への移行は、2024年12月の労使交渉でツヴィッカウ拠点について合意された。車両生産に加えて、この事業分野は持続可能な雇用を確保し、中央ドイツ地域の専門知識を構築するための第二の柱となる。

《森脇稔》

