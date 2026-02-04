ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

HIS、マレーシア・クアラルンプールでAI乗合型移動サービス「BOLEH BOLEH Ride」開始

エイチ・アイ・エス(HIS)のマレーシア現地法人H.I.S. Travel (Malaysia) Sdn. Bhd.は、WILLERグループが提供するAIオンデマンド交通サービス「mobi」を活用し、マレーシアのクアラルンプールにて主要観光地とホテルを結ぶ乗合型移動サービス「BOLEH BOLEH Ride」を開始した。

BOLEH BOLEH Rideは、AIオンデマンド交通サービス「mobi」のシステムを使い、アプリで乗降地点を入力すると乗車予定時刻、目的地到着時刻が表示され、車の手配が完了する。事前の予約は不要で、運行時間内であれば、旅行中、必要なタイミングで利用できる。

停留所は、ペトロナスツインタワーやブキ・ビンタン、セントラルマーケットなど主要観光地やリッツカールトン、マンダリンオリエンタルなど主要ホテルを含め100箇所以上を設置しており、エリア内で小回りの利いた移動が可能だ。

道路やリクエスト状況をもとに、AIが最適なルートを割り出し、利用者が相乗りしながら目的地まで移動する移動サービスとなっている。HISの個人旅行「Ciao」の対象商品を申し込んだ客は、滞在中何度でも無料で利用できる。

サービスは2月1日に開始され、運行時間は10時から22時まで。停車スポットにはペトロナスツインタワー、クアラルンプールタワー、ジャラン・アロー、ショッピングモール「パビリオン」、セントラルマーケット、チャイナタウン、ムルデカ広場、ブキッビンタン、KLセントラル駅などが含まれる。

停車ホテルにはリッツカールトン、マンダリンオリエンタル、EQクアラルンプール、ホテル マヤ、インターコンチネンタル、パークロイヤル サービススイートなどがある。

クアラルンプールにはモノレールや地下鉄、バスなど公共交通網が発展している一方で、駅から目的地までの「ラストワンマイル」が十分にカバーされていないと言われている。HISは、本サービスを通じ、目的地間の移動を効率的につなぐことで利便性を高め、更なる観光の満足度向上に努めたいと考えている。

