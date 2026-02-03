ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

豊田自動織機、2025年度省エネ大賞で2テーマ受賞…CO2排出予測管理と蒸気レス化

排出予測値による排出管理に取り組んだ長草工場のメンバー
豊田自動織機は、一般社団法人省エネルギーセンター主催の「2025年度省エネ大賞(省エネ事例部門)」において、2つのテーマで受賞したと発表した。

長草工場(愛知県大府市)の「CO2排出予測値算出による排出管理取り組み」で資源エネルギー庁長官賞を、刈谷工場(同刈谷市)の「廃液処理装置導入と汚泥乾燥機バイパス化による蒸気レス化」で省エネルギーセンター会長賞を受賞した。

省エネ大賞は、事業者や事業場における優れた省エネ・脱炭素の取り組みや、省エネ製品、およびビジネスモデルを表彰する制度だ。

トヨタRAV4を生産する長草工場は、自動車生産における省エネによるCO2排出量の削減を進めてきた。同時に、CO2排出を増やさないためには排出量を適正に管理することも重要であるため、排出管理レベルの高度化に取り組んだ。

従来の管理では、さまざまな要因で変動する日々の排出量実績と、車両生産1台あたりの排出量から算出した予測値に乖離があり、正常・異常の判断が難しいことが課題だった。

そこで年間244日分の稼働データを用いた予測式を作成し、気温や湿度、稼働率などの生産条件値から算出した排出予測値による維持・管理方法を新たに確立した。

具体的には、各生産条件に応じたCO2排出実績データに対して重回帰分析を行い、工程・エネルギーごとに81通りの予測式を作成。気温、湿度、稼働率、生産台数といった生産条件値を入力することでCO2排出予測値を算出可能とした。

その結果、予測誤差は9.4%から1.9%まで改善し、予測値を基準としたより精度の高い管理が可能となった。これにより、ムダなCO2排出につながる設備異常の早期発見や、省エネ効果の可視化、排出想定量の精度向上といった幅広い活用を実現した。

カーエアコン用コンプレッサーを生産する刈谷工場では、再生可能エネルギーへの置き換えが難しい都市ガスの利用を削減するため、都市ガス使用量の78%を占めるコジェネレーションシステム(コジェネ)の廃止に取り組んだ。

コジェネは発電機で電力を生み出すと同時に、排熱を利用して蒸気を発生するシステムのため、廃止には蒸気使用設備として残っていた廃液処理装置と、排水処理場の汚泥乾燥機の利用停止が必要だった。

そこで廃液処理装置を電気式のろ過処理に変更すると同時に、汚泥の乾燥工程を省くことで、蒸気使用設備をゼロにした。

具体的には、蒸気熱により廃液中の水分を蒸発させ廃液量を減容化していた廃液処理装置を、排水をろ過処理する電気式の膜処理装置(UF膜、RO膜)に更新。また、バイパス配管を通して脱水後の汚泥を外部処理工程へ送る工程変更を実施し、汚泥を蒸気により乾燥して減容化する乾燥工程を廃止した。

これにより刈谷工場の都市ガス使用量を73%減らし、CO2排出量全体の約2%にあたる年間約633トンのCO2排出削減を達成した。

豊田自動織機グループは、今後も省エネや脱炭素化の取り組みをはじめとしたグローバルな環境保全活動を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していく。

《森脇稔》

