イタリアのハイエンドオーディオブランド・audio solutionから2chアンプ1機種、安定化電源2機種が発売、イース・コーポレーション

イース・コーポレーションが取り扱うイタリアのハイエンドオーディオブランド audio solution から、2chアンプ1機種、安定化電源2機種が新発売。全国のイース・コーポレーション正規取扱店を通じて受注が開始された。いずれもイタリア本国にて製造される受注生産品となる。

【画像全7枚】

◆上位モデルの技術を継承した2chパワーアンプ Duecento ドゥエチェント

2chパワーアンプ「ドゥエチェント」は、ロベルト・トニョン率いるプロジェクトチームが設計開発したベーシックモデルだ。高品位オペアンプやサンケン製ダーリントントランジスタ、ルビコン製とニチコン製の高品質コンデンサー、低ESR電解コンデンサーなどを採用。信号部にはATE社のパワーロジスター、金メッキが施された105μm銅のプリント基板、CNCで削り出されたシャーシで構成されている。高出力モデルのため、電源配線やヒューズ容量の見直しが前提となる。取付は正規取扱店での施工や相談が安心だ。

Duecento（ドゥエチェント）：39万6000円（税込）

●仕様：2ch（2/1ch）パワーアンプ ●定格出力：200W×2（4Ω）、290W×2（2Ω）、580W×1（4Ωブリッジ） ●周波数特性：10Hz～110kHz（-3dB） ●全高調波歪率：0.003％ ●S/N比：98dB以上 ●ダンピングファクター：>150 ●入力インピーダンス：20kΩ ●動作電圧：11V～15V ●アイドリング電流：1.5A以上 ●サイズ（幅×奥行×高さ）：280mm×190mm×60mm ●質量：2.98kg ●実装ヒューズ：25A×2 ※受注発注品

◆ハイエンドオーディオレギュレーター Stabile スタビレ

「スタビレ」は主要基板をCNC加工されたアルミニウム筐体に収めたステップアップ（昇圧式）コンバーター。入力した電圧を高い電圧に変換して出力する。

Quartetto（カルテット）Duo（デュオ）と同系統のシャーシに、PTH（スルーホール）とSMD（表面実装）部品を組み合わせた銅厚105μmの金メッキ基板、Wurth/Panasonic/Nichicon製の非常に大容量のコンデンサー（105度耐熱、低ESR）を採用。3系統の遅延起動対応の出力端子のほか、通常の出力端子、5V/4Aの出力を搭載する。入力/出力電圧を表示するディスプレイも装備し、二重の出力フィルターによる「クリーン」な電力出力を実現する。高出力ゆえ発熱と電源環境の影響を受けやすい。バッテリー状態やアース取り回しを含め、ノイズ対策まで含めた設計がポイントになる。

Stabile（スタビレ）：71万5000円（税込）

●仕様：オーディオレギュレーター（安定化電源） ●遅延起動対応出力端子：3系統 ●出力端子：1系統 ●5V＠4A出力1系統 ●入力電圧：8.5V～17V ●出力電圧：最大16V ●アイドリング電流：0.1mA以下（無負荷時） ●スイッチング周波数：50kHz ●出力電流：最大200A ●電力処理能力：連続1200W/最大2400W ●システム駆動能力：最大3000W ●サイズ（幅×奥行×高さ）：320mm×210mm×85mm ●質量：2.98kg ●実装ヒューズ：35A×5 ※受注発注品

◆audio solutionの安定化電源 Quattordici クワットルディチ

「クワットルディチ」は、イタリアにてハンドメイド生産された昇圧式（STEP-UP）DC-DCコンバーター。

Quattrocento（クアトロチェント）、Duecento（ドゥエチェント）と同系統のCNC加工されたアルミニウムシャーシに収められ、落ち着いたデザインとする。最高の長期的な性能を確保するために高品質なコンポーネントで堅牢に構築し、大型の出力フィルターによる「クリーン」な電力出力を実現する。導入時は消費電力に見合う配線径とヒューズ設定が必須。システム規模に合わせ、連続出力と端子系統で選び分けたい。

Quattordici（クワットルディチ）：39万6000円（税込）

●仕様：オーディオレギュレーター（安定化電源） ●12V出力2系統 ●5V出力1系統 ●入力電圧：8.5V～17V ●出力電圧：最大16V ●アイドリング電流：0.1mA以下（無負荷時） ●出力電流：最大200A ●電力処理能力：連続750W/最大1600W（10秒間） ●電圧ディスプレイ装備 ●サイズ（幅×奥行×高さ）：280mm×190mm×60mm ●質量：2.98kg ●実装ヒューズ：35A×3 ※受注発注品