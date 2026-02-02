ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

東芝、大電流駆動対応の車載モーター用ゲートドライバーIC発売…パワーバックドアなどに対応

東芝の大電流駆動対応の車載ブラシ付きDCモーター用ブリッジ回路向けゲートドライバー「TB9104FTG」
  • 東芝の大電流駆動対応の車載ブラシ付きDCモーター用ブリッジ回路向けゲートドライバー「TB9104FTG」

東芝デバイス&ストレージは、車載ブラシ付きDCモーターを制御するブリッジ回路向けゲートドライバー「TB9104FTG」のエンジニアリングサンプル提供を開始したと発表した。

新製品は、パワーバックドアやパワースライドドア、パワーシートなどのボディー系アプリケーションに使用される大電流駆動モーターに対応している。

近年の自動車では可動部の電動化が進み、1台当たりに多数のモーターが搭載されている。特にボディ系アプリケーションのモーター使用数の増加が顕著となっており、これに伴いモーターを駆動するドライバーの数も増加している。そのため、システムの小型化や自動車の軽量化のためのワイヤハーネス削減が求められている。

新製品TB9104FTGは、5.0mm×5.0mmの小型VQFN32パッケージを採用している。パッケージの裏面には放熱パッドを設けており、高放熱を実現している。これにより、特にボディ系アプリケーションで使用される大電流駆動のブラシ付きDCモーター向けに、外付けのMOSFETと組み合わせてコンパクトな駆動回路を提供する。

また、新製品はマイクロコントローラーとのインターフェースにSPIを採用し、多数の設定項目とステータス情報を提供する。特にモーターへの回転指示は、専用端子だけではなくSPI経由でも可能である。さらに、SPIバスに複数のゲートドライバーを接続することで、配線の共有化によりワイヤハーネス削減を実現する。

加えて、新製品はPWM駆動回路を内蔵している。SPI接続を考慮し、マイクロコントローラーから回転指示を一度出すだけで、あらかじめ設定したPWM駆動周期によるモーターの連続駆動が可能。これにより、マイクロコントローラーの負荷軽減や、SPIバスの混雑の緩和に貢献する。

さらに、新製品は大電流を扱うデバイスとして安全性を確保するため、モーター駆動電流を検出する高精度な電流検出アンプを内蔵している。電流検出アンプの出力をマイクロコントローラーへフィードバックすることで、異常電流発生時にはマイクロコントローラーからの駆動停止制御を高精度で行うことができる。また、各種異常検出機能と駆動停止機能も搭載している。

東芝は今後も車載モーター用ドライバーICのラインアップを拡充し、車載機器の電動化や安全性向上に貢献していく、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

東芝

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES