ボルボ、東京・南青山に期間限定ポップアップストア「The Rising Sun Coffee」…坂口憲二氏とコラボ

ボルボ・カー・ジャパンは、東京・南青山の「Volvo Studio Tokyo」に、ボルボ『XC90』のアンバサダー、坂口憲二さんが手がけるコーヒーブランド「The Rising Sun Coffee(ザ・ライジングサン・コーヒー)」のポップアップストアを、1月24日から2月28日の期間限定でオープンした。

【画像全3枚】

Volvo Studio Tokyoは、北欧の自然を表現したサステナブルで洗練された空間で、ボルボブランドの世界観や最新の車両を体験できるブランドスペースだ。ポップアップストアでは、Volvo Studio Tokyo内のカフェスペースに「The Rising Sun Coffee」が期間限定で出店し、坂口さんが提唱する「After Surf」をはじめとしたライフスタイルの世界観を、コーヒーとともに楽しめる。

今回のポップアップストアは、俳優、実業家として活躍する一方で、「The Rising Sun Coffee」の焙煎士として自ら焙煎機に向き合いながら「自分の想いをどこまで込められるか」を追求してきた坂口さんのクラフトマンシップと、北欧の洗練されたデザインと安全性を追求するボルボの思想が重なり合い実現した。

期間中、Volvo Studio Tokyo内カフェスペースで提供されるすべてのコーヒーには、「The Rising Sun Coffee」の豆が使われる。今回使用される豆は「The Rising Sun Coffee」とのコラボレーションによる、ボルボ・オリジナルブレンドの「Kickstart(キックスタート)」と「After Cruise(アフター・クルーズ)」だ。

「Kickstart」は、一日の始まりやアクティブな時間に寄り添う、クリアで力強い味わいをイメージし、「After Cruise」は、ドライブやアウトドアを楽しんだ後の穏やかな時間を思わせる、深みとやさしさを感じるブレンドだ。これらのブレンドは、今回のポップアップストアでしか味わえない特別な一杯となる。

また、ポップアップストアでは、今回提供されるボルボ・オリジナルブレンドのコーヒー豆「Kickstart」と「After Cruise」や、ボルボとThe Rising Sun Coffeeの両ロゴを配したコラボレーションタンブラーを販売するほか、The Rising Sun Coffeeのマグカップ、Tシャツ、ロングスリーブTシャツなどのアイテムも取り揃え、コーヒーとともに楽しむライフスタイルを提案する。

営業時間は平日10時30分から17時30分、土日祝12時から18時30分。場所はVolvo Studio Tokyo内カフェスペース(東京都港区南青山3丁目1-34「3rd MINAMI AOYAMA」1F)。

提供メニューは、コーヒー600円、カフェラテ650円、フレーバーラテ700円、オーツミルクラテ700円、デカフェ650円、コーヒーバターサンド380円(すべて税込)。メニュー・価格は変更となる場合があり、数量限定のためなくなり次第終了となる。

販売アイテムは、ボルボ・オリジナルブレンドコーヒー豆200g・2種(「Kickstart」「After Cruise」)各2160円、ボルボ・オリジナル・ドリップバッグ2種(「Kickstart」「After Cruise」)各1100円、The Rising Sun Coffee×Volvoコラボレーションタンブラー4400円(すべて税込)。ドリップバッグは入荷次第の販売となり、数量限定のためなくなり次第終了となる。