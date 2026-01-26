AIも“お手上げ”の自動車整備・修理工、現業職に待遇改善の兆し［新聞ウォッチ］

AI（人工知能）の急速な普及により、多くの仕事が失われるといわれているが、他方、米国ではAIに代替が難しい現業職の賃金が伸びる「ブルーカラービリオネア（億万長者）」と呼ばれる現象が起きているという。

きょうの産経の総合面には、「AIができぬ仕事 賃金増、ブルーカラービリオネア日本も？」とのタイトルで「日本でもその兆しがあり、現場仕事の魅力向上に期待が高まる」として「国内の労働構造は、人手不足のサービス業や製造業を中心に外国人労働者への依存が目立っているが、待遇の改善は自国民の人材確保につなげられる可能性がある」とも報じている。

紙面では自動車ディーラーを11年勤めた後、学校職員などを経て10年近く前に都内のタクシー運転手になった51歳の男性などを取材。「売り上げに応じて給与が変わる歩合制で、月60万円ほどを売り上げ、6割程度を給与として得ている」という。加えて「親の介護をしながら働いており、自分のペースで仕事ができる。月100万円以上稼いでいる同僚も少なくない」などとも紹介している。

さらに、記事では、現業職で賃金が伸びている職種を掲載。このうち、厚生労働省の調査によると、2年前との比較でタクシー運転手が40%増、自動車整備・修理従業者も14%増、バス運転者が8%のアップとなっているという。

ただ、現業職でも車掌などは賃金が減少して待遇が悪化しているなど、ブルーカラーでも職種によっては格差が広がっているとの指摘もあるようだ。

2026年1月26日付

