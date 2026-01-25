三金商事、ジャンプスターターとチャージャー機能を統合した「Ignic Neo」を発売

三金商事は、カー用品ブランド「SPEEDER」から、スーパーキャパシタ搭載ジャンプスターターの最新モデル「Ignic Neo（イグニック ネオ）」を発売した。

【画像】スーパーキャパシタ搭載ジャンプスターター「Ignic Neo」

従来のスーパーキャパシタ式ジャンプスターターは、事前の本体充電が不要という利便性から多くの支持を得てきた。今回発売する「Ignic Neo」は、従来の「救援（ジャンプスタート）」機能に加え、新たに「メンテナンス（バッテリーチャージャー）」機能を統合。バッテリー上がりの際の緊急対応だけでなく、日頃のバッテリーメンテナンスまでこれ1台で完結する、ハイブリッドモデルへと進化した。

本製品はリチウムイオンバッテリーを搭載していないため、火災、膨張、破裂のリスクがない。直射日光で高温になるダッシュボードなどへの放置や保管も安全に行えるため、常に車内に備えておくことが可能だ。また、使用・充電回数は100万回以上という驚異的な長寿命を誇る。

スーパーキャパシタ搭載ジャンプスターターの最新モデル「Ignic Neo（イグニック ネオ）」

ジャンプスタート機能に加え、バッテリーのコンディションを整えるチャージャー機能を新たに搭載した。ACアダプターやモバイルバッテリーと接続することで、12V鉛電池への自動充電が可能。これにより、いざという時の救援だけでなく、日々のメンテナンスによるトラブル予防までサポートする。

ピーク電流1000Aの強力な出力を備え、ガソリン車7000cc、ディーゼル車4000ccまでの大型車両にも対応する。それでいて本体重量はわずか780g。A4用紙よりも小さいコンパクトサイズで、専用のハードケースも付属しているため、持ち運びや収納にも困らない。

各充電方法とも、約3分ほどでキャパシタに充電可能となっている。

通常価格は1万8800円。楽天では期間限定特価として1万5400円で販売されている（1月24日時点）。