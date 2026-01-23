ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

輸入車の個人間カーシェアアプリ「OLCA」、新たな所有スタイル提案…Xtraveler

個人間カーシェアアプリ「OLCA(オルカ）」
  • 個人間カーシェアアプリ「OLCA(オルカ）」
  • 個人間カーシェアアプリ「OLCA(オルカ）」
  • 個人間カーシェアアプリ「OLCA(オルカ）」
  • 個人間カーシェアアプリ「OLCA(オルカ）」
  • 個人間カーシェアアプリ「OLCA(オルカ）」
  • 個人間カーシェアアプリ「OLCA(オルカ）」
  • 個人間カーシェアアプリ「OLCA(オルカ）」

Xtravelerは1月23日、輸入車をはじめとする特別なクルマが借りられる個人間カーシェアアプリ「OLCA（オルカ）」をリリースしたと発表した。

【画像全7枚】

オーナーは自家用車や社用車を使わない日に貸し出すことで、車の維持費削減が可能となる。また中古車の販売や買取サービスも開始し、購入から貸出・売却までを一気通貫でサポートする。

日本国内の自家用車は平均稼働率が約4％にとどまり、車両価格の高騰や保険料、税金、駐車場代など維持費が固定でかかるため、車を買う心理的・経済的ハードルが高まっている。

「OLCA」は輸入車を中心に多彩な車種から選べ、個人・法人の使われていない時間を貸し出す個人間カーシェアサービスだ。1日単位で共同使用契約に基づき利用でき、対人対物無制限の車両保険付き1DAY保険の加入が必須で、事故にも対応する。

本人確認にはeKYCシステムを採用し、相互評価システムとオンライン決済を導入。貸出条件は21歳以上、免許取得後1年以上、日本国内在住者で、輸入車限定カーシェア「ポルシェア」同様に低い事故率を目指す。

従来は保有車を貸す仕組み中心だったが、「OLCA」は乗らない日に貸し出す前提で中古車購入を促し、20代・30代の若年層には維持費不安の解消、法人や富裕層には中古車を償却しつつ貸し出す社用車活用の形を提供する。

Xtravelerの設立は2019年10月、資本金は3700万円で東京都港区南青山に本社を置く。代表の関根康太氏は輸入車限定カーシェア「ポルシェア」も立ち上げており、法人オーナーの活用需要に応えながら新たなモビリティ市場を切り拓く。今後も「買って貸す」という所有と利用の新たな選択肢を広げていく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カーシェア、マッチングサービス

中古車

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES