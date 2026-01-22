ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

自動運転向けAI学習ソリューションを国内展開、 SCオートモーティブエンジニアリングがLightwheelと提携

SCオートモーティブエンジニアリングは、Lightwheel社と販売エージェント・販売代理店契約を締結したと発表した。

Lightwheelは、高度なシミュレーション技術を活用したAI学習基盤を提供する企業だ。ロボティクス領域と自動運転領域向けに、効率的なAIモデルの学習・評価を実現するソリューションを展開している。

近年、ロボティクスおよび自動運転の分野では、認識・行動計画・制御などに用いるAIモデルの高度化が急速に進んでいる。こうしたAIモデルの学習や評価には、現実世界だけでは収集しきれないほどの膨大かつ多様なデータが必要となっている。

ロボティクス領域では、AI学習用のアクションデータが圧倒的に不足しており、人がロボットに動きを教える模倣学習のデータ収集が行われているが、リソースや時間などの制約から現実世界でのデータ収集には限界がある。

Lightwheelは、シミュレーション空間での学習を実現する高精度なSimReadyアセット(視覚的かつ物理的に忠実度が高く、即シミュレーションに使用可能)や、基盤モデル学習用のEgoSuite(一人称視点の人のアクションデータ)、評価プラットフォーム等を提供する。これにより、効率的なロボットの学習・評価を実現する。

自動運転領域では、E2E(End-to-End)やVLA(Vision-Language-Action)など高度なAIモデルが導入され始め、さまざまなシナリオに対するビジョンベースの学習データや評価データの必要性が増している。一方で、危険なシナリオやレアケース、同じシナリオで天候や他車の動きだけが異なるデータを現実世界で収集することは困難だ。

Lightwheelは、現実世界のデータからの3次元再構成や、Synthetic Data(合成データ)によるリアルなシミュレーション空間でさまざまなシナリオを再現し、センサシミュレーションにより学習用・評価用データを生成することで、効率的な自動運転用AIの学習・評価を実現する。

SCオートモーティブエンジニアリングは、自動車OEMを中心に30年以上の開発経験を持つエキスパートを核とし、自動車を中心とするさまざまなMobility企業に対して設計・開発エンジニアリングを提供している。また、住友商事グループのグローバルネットワークを活用し、幅広い顧客の課題に対してソリューションを提供してきた。

Lightwheelは、Synthetic data(合成データ)およびEmbodied AIソリューションのグローバルリーダーである。生成AIとシミュレーションを組み合わせることで、物理的に正確で高い汎用性を持つデータセットを生成し、Embodied AIやワールドモデルの実装を加速する。また、SimReady Assets & Scenes、Data Pyramid、Enterprise Evaluation Platformなどの製品群を提供し、end-to-endのEmbodied AIソリューションを実現している。

