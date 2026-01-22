東都観光バス、川崎市東扇島に新営業所を開設…首都圏サービス強化へ

東都観光バスは、高まる観光需要への対応と首都圏エリアにおけるサービス体制の強化を目的に、新たに「川崎営業所」を開設したと発表した。

【画像全5枚】

国内旅行および訪日外国人旅行の急激な回復に伴い、バス輸送へのニーズは多様化している。同社では、より多くの顧客に「安全・安心・快適」な旅を提供するため、交通アクセスの良い川崎市東扇島に新たな拠点を構えた。

新営業所は、首都高速湾岸線へのアクセスに優れた川崎市川崎区東扇島に位置している。羽田空港や横浜、都心エリアへの配車もスムーズに行える好立地を活かし、迅速かつ柔軟な運行サービスを提供する。

開設当初は、大型観光バス7台、中型バス1台の計8台体制で運行を開始した。最新の安全装備を備えた車両を配備し、顧客の旅をサポートする。今後は需要動向に合わせて順次増車を行い、さらに充実した輸送体制を構築する計画だ。

同社では、顧客へのサービス向上はもちろんのこと、従業員が誇りを持って働ける環境づくりにも力を入れている。新設された川崎営業所のオフィスは、広々とした執務スペースに加え、リラックスしてコミュニケーションが取れる休憩スペースも完備。明るく清潔感のある職場で、社員同士の連携を深めている。

川崎営業所の開設に伴い、東都観光バスではバス運転士(ドライバー)および運行管理スタッフの採用を強化している。「バスが好き」「旅行が好き」「お客様の笑顔が見たい」という方を募集しており、未経験からのチャレンジもサポートする体制を整えている。

同社では、旅行会社だけでなく、個人・団体の顧客からのバス手配もスムーズに行えるよう、自社運営サイト「貸切バス予約.com」を展開している。社員旅行、合宿、ゴルフコンペ、冠婚葬祭の送迎など、用途に合わせた最適なバスをウェブから手軽に見積もり・予約できる。

東都観光バスは今後も、デジタル活用の利便性と、対面サービスの温かさを融合させ、顧客に愛されるバス会社を目指していく。