ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

東都観光バス、川崎市東扇島に新営業所を開設…首都圏サービス強化へ

東都観光バスの新拠点「川崎営業所」
  • 東都観光バスの新拠点「川崎営業所」
  • 東都観光バスの新拠点「川崎営業所」
  • 東都観光バスの新拠点「川崎営業所」
  • 東都観光バスの新拠点「川崎営業所」
  • 東都観光バスの新拠点「川崎営業所」

東都観光バスは、高まる観光需要への対応と首都圏エリアにおけるサービス体制の強化を目的に、新たに「川崎営業所」を開設したと発表した。

【画像全5枚】

国内旅行および訪日外国人旅行の急激な回復に伴い、バス輸送へのニーズは多様化している。同社では、より多くの顧客に「安全・安心・快適」な旅を提供するため、交通アクセスの良い川崎市東扇島に新たな拠点を構えた。

新営業所は、首都高速湾岸線へのアクセスに優れた川崎市川崎区東扇島に位置している。羽田空港や横浜、都心エリアへの配車もスムーズに行える好立地を活かし、迅速かつ柔軟な運行サービスを提供する。

開設当初は、大型観光バス7台、中型バス1台の計8台体制で運行を開始した。最新の安全装備を備えた車両を配備し、顧客の旅をサポートする。今後は需要動向に合わせて順次増車を行い、さらに充実した輸送体制を構築する計画だ。

同社では、顧客へのサービス向上はもちろんのこと、従業員が誇りを持って働ける環境づくりにも力を入れている。新設された川崎営業所のオフィスは、広々とした執務スペースに加え、リラックスしてコミュニケーションが取れる休憩スペースも完備。明るく清潔感のある職場で、社員同士の連携を深めている。

川崎営業所の開設に伴い、東都観光バスではバス運転士(ドライバー)および運行管理スタッフの採用を強化している。「バスが好き」「旅行が好き」「お客様の笑顔が見たい」という方を募集しており、未経験からのチャレンジもサポートする体制を整えている。

同社では、旅行会社だけでなく、個人・団体の顧客からのバス手配もスムーズに行えるよう、自社運営サイト「貸切バス予約.com」を展開している。社員旅行、合宿、ゴルフコンペ、冠婚葬祭の送迎など、用途に合わせた最適なバスをウェブから手軽に見積もり・予約できる。

東都観光バスは今後も、デジタル活用の利便性と、対面サービスの温かさを融合させ、顧客に愛されるバス会社を目指していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

バス

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES