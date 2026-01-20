ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トヨタ・コニック・プロ、地域の買い物支援の新ソリューション出展へ…スーパーマーケット・トレードショー2026

トヨタ・コニック・プロのブースイメージ
  • トヨタ・コニック・プロのブースイメージ
  • プラットフォーム構成イメージ

トヨタ・コニック・プロは、2月18日から20日まで千葉県の幕張メッセで開催される「スーパーマーケット・トレードショー2026」に出展すると発表した。

【画像全2枚】

同社は地域の買い物支援サービス継続の課題に対応するため、トヨタグループのモビリティ技術と共創の仕組みを活用したソリューションを展示する。運営の難しさや採算性確保の困難、スタッフ不足といった問題に対し、地域全体で支える持続可能な仕組み構築を目指している。

展示の主軸は地域共創型プラットフォーム『このまち市場』。このプラットフォームは人口減少や高齢化による生活に必要なサービス縮小を見据え、地域の強みを結集し、移動スーパー、買い物送迎、買い物宅配の三つの領域でサービスを提供する。これにより、地域課題の解決と雇用の創出を促進し、誰もが安心して住み続けられる社会の実現を目指している。

スーパーマーケット・トレードショーは食品流通業界における日本最大級の商談展示会であり、今回で第60回の開催となる。2,000以上の出展者と7万人以上の来場者が参加し、最新製品やサービスが紹介される場だ。

トヨタ・コニック・プロは今後もトヨタグループの一員として、モビリティを軸に持続可能な未来社会の創造に挑戦し続ける、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ自動車

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES