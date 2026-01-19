パナソニックコネクト、データドリブンな物流・倉庫ソリューション展示へ…スマート物流EXPO 2026

パナソニックコネクトは、1月21日から23日まで東京ビッグサイト(東京国際展示場)で開催される「第5回 スマート物流 EXPO -物流DX/ロボット/カーボンニュートラル展-」に出展すると発表した。

物流効率化法により、2026年4月から一定規模以上の事業者にCLO(Chief Logistics Officer、物流統括管理者)の選任が義務化される。これに対応し、同社はCLOと共に進めるサプライチェーン改革を支援するソリューションを展示する。

具体的には「倉庫業務の効率化・自動化」「庫内生産性の可視化と改善」「輸配送ネットワークの最適化」「配送品質の強化」「配送コストの可視化と削減」という5つの改善指標の実現を提案する。

展示テーマは「日本の現場力に、デジタルのチカラを ― CLO起点のサプライチェーン改革へ」。物流ソリューションとして、輸送リードタイムや配車効率、積載効率の向上に貢献する配送計画システムWeb2.0や、配送品質や証跡管理を強化する配送進捗管理システム「ZetesChronos」を紹介する。

倉庫ソリューションでは、庫内のピッキング生産性や出庫処理時間の削減に貢献する倉庫実行管理システム「ZetesMedea」や、システム主導のオペレーションで庫内業務を効率化するBlue Yonderの倉庫管理ソリューション「Warehouse Management」を展示する。

また、同時開催の「ファクトリーイノベーションWeek 2026」では、1月22日12時30分から13時40分の基調講演にて、同社執行役員 ヴァイス・プレジデント CIO 兼 IT・デジタル推進本部 マネージングダイレクターの河野昭彦氏が「全社的な生成AI活用の効果と今後の戦略:パナソニック コネクトが切り拓く業務の未来」をテーマに講演する。

パナソニック コネクトのブースは西4ホール内のW18-44。会期は10時から17時までだ。